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Maserati "Folgore" dönemine geçiyor! 2025'ten itibaren...

18.03.2022 16:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati, Folgore adını taşıyan bir dizi elektrikli modeli piyasaya sürecek. Şirket, 2030 yılından itibaren ise satacağı tüm Maserati modellerinin elektrikli olmasını hedefliyor.

Maserati "Folgore" dönemine geçiyor! 2025'ten itibaren...

Lüks otomobilleriyle dikkat çeken Maserati, elektrikli otomobil çağının geleceğini gören markalardan biri oldu. Otomobil üreticisi bu anlamda önemli bir adım atarak Folgore ismiyle öne çıktı. Şirket, elektrikli araç serisi Maserati Folgore'un piyasaya sürülmesiyle ilgili planlarını açıkladı.

MASERATİ'DE TÜM MODELLER ELEKTRİKLENECEK

Şirketin açıklamasına göre, tüm Maserati modellerinin 2025'ten itibaren yüzde 100 elektrikli versiyonları gelecek. Buna Grecale, MC20, Levante ve Quattroporte'nin elektrikli versiyonları da dahil.

19004-FolgoreGranTurismo

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Yeni GranTurismo Folgore ise Maserati tarihinde tamamen elektrikli çözümleri benimseyen ilk otomobil olacak ve 2023'te çıkacak.

MASERATİ 2030'DA İSE...

Şirket, 2030 yılından sonra sadece elektrikli araç satışına geçeceğini söyledi.

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