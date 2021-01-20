Maserati, İngiltere'de Ghibli ve Levante için özel bir sürüm hazırlıyor

Her iki versiyonda da bir dizi ek özellik sunulurken, en çok arzu edilen Sportivo X olacak gibi görünüyor. Müşteriler Nero Ribelle, Grigio Maratea ve Blu Emozione'deki üç dış cephe boya seçeneğinden birini bu modelde seçebilirler.

Teknik özelliklere baktığımızda Maserati'nin Birleşik Krallık için en çok arzu edilen versiyonu olan 345 Bg güç üreten V6 makinenin modelde yer alması bekleniyor. Ayrıca 325 Bg gücünde Ghibli Hybrid'te kullanılan motor bu pazarda da satılacak.

Sportivo Special Edition donanımında Ghibli Hybrid, otomobil üreticisinin Nerissimo stil paketine, parlak siyah 20 inç Urano jantlara ve deri iç döşemelere kavuşuyor.

Ayrıca içeride alüminyum kaplamlar, 12 yöne ayarlı ve ısıtmalı ön spor koltuklar, parlak piyano siyahı çıtalar da müşterilere sunulacak.

Bunun yerine Sportivo X varyantını tercih ettiğinizde Skyhook aktif sönümleme süspansiyonlar, Driver Assistance Pack Plus paketi, tam LED adaptif Matrix farlar ve 21 inç parlak siyah Titano jantlar size sunuluyor.

İçeride, Ghibli Sportivo X, havalandırmalı ve ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı deri spor direksiyon simidi, kırmızı kontrast dikişler, kablosuz şarj, yavaş kapanan kapılar ve fırçalanmış görüntü sunan paslanmaz çelik pedallar sunuyor.