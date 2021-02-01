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Maserati MC20, 2021 yılında ilk ödülünü aldı

01.02.2021 08:37 | Son Güncelleme:
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Maserati MC20, 2021 yılında ilk ödülünü aldı

Maserati MC20, Paris’te düzenlenen Uluslararası Otomobil Festivali’nde ödüle layık görüldü. Bu yıl 36’ncısı düzenlenen festivalde, Maserati’nin yeni nesil süper spor otomobili MC20 “2021 Yılının En Güzel Süper Spor Otomobili” ödülünü aldı.

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Maserati Tasarım Başkanı Klaus Busse: “Maserati’nin tarihinde yeni bir sayfa açan MC20’yi yaratan, bu eşsiz projeye yürekten bağlılık gösteren ekibin emeklerini takdir eden bu önemli ödülü almış olmaktan ötürü onur duyuyoruz.” dedi.

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SAFKAN BİR MASERATI!

Maserati için yeni bir dönemin kapılarını aralayan MC20, zarafet, sportif beceriler, özgün karakter ve safkan tasarım gibi kavramların mükemmel bir sentezini ortaya koyuyor. Torino’daki Centro Stile Maserati’de (Maserati Tasarım Merkezi) tasarlanan MC20, akıllara durgunluk veren performans ve ileri teknoloji çözümlerini bir araya getirirken, Maserati’nin süper spor otomobil segmentine dönüşünü de gözler önüne seriyor. Maserati ve Corse (yarış) kelimelerinden ilham alınarak oluşturulan ismiyle de Maserati’nin yarış dünyasına dönüşünü de simgeliyor.

Maserati MC20 -2

YARIŞ DNA'SINI TAŞIYOR

MC20, ileri seviyede konfor ve lüks gereksinimini karşılamak için gerekli tüm niteliklere sahip oluşuyla öne çıkarken; markanın yarış DNA’sını taşımasıyla da yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Son derece zarif bir otomobil olan MC20, tüm Maserati modellerinin imzası niteliğinde olan, markaya ait ölümsüz tasarım anlayışını da gözler önüne seriyor. Benzersiz el işçiliği kalitesi ile en ileri üretim süreçlerini aynı potada eriten MC20, kusursuz işçilik ile gelişmiş mühendislik arasında ideal bir denge yansıtıyor.
Maserati Innovation Lab (Maserati İnovasyon Laboratuvarı) tarafından geliştirilen ve Modena’da
bulunan Viale Ciro Menotti Fabrikası’nda üretilen MC20, tamamen İtalya'da tasarlanıp üretilen safkan bir İtalyan spor otomobili olarak da farkını ortaya koyuyor.

Maserati MC20 - 3

AYIRT EDİCİ ÖZELLİKLERİ NELER?

Maserati MC20’nin en ayırt edici özelliklerinden biri olarak kanat tipi kapıları öne çıkıyor. Otomobilin kapıları, sadece estetik açıdan düşünülmüş çarpıcı bir ayrıntı olmakla kalmayıp aynı zamanda sürücü ve yolcuya araca binip-inerken önemli kolaylık sağlıyor. Maserati’nin yeni süper spor otomobili, aynı zamanda marka tarihinde dikey konumlanmış farlara sahip ilk model olmasıyla da tasarım anlayışında bir devrim yaratıyor. Geniş, ince, yatay konumlu arka aydınlatma grubunun benzersiz bir görünüm sergilediği MC20, arka aksın önünde konumlandırılan motoruyla da dış görünümüne uygun bir performans sergiliyor.

Maserati MC20

AĞIRLIK VE GÜÇ DENGESİ!

MC20, 630 HP gücündeki Maserati yapımı V6 “Nettuno” motoru ile sınıfının en iyi güç /ağırlık dengesi, 325 km/s’nin üzerindeki maksimum hızı ve rafine aerodinamik yapısıyla dikkatleri topluyor. MC20, uluslararası patentlerle korunan ve daha önce sadece Formula 1’de kullanılan teknolojiyi bir yol otomobiline aktaran “Nettuno” isimli motor sayesinde; 2,9 saniyede 0-100 km/s ve 8,8 saniyede 0-200 km/s hızlanmalarını tamamlarken, 325 km/s’nin üzerinde maksimum hıza ulaşabiliyor.

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