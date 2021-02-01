Maserati MC20, 2021 yılında ilk ödülünü aldı

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Maserati Tasarım Başkanı Klaus Busse: “Maserati’nin tarihinde yeni bir sayfa açan MC20’yi yaratan, bu eşsiz projeye yürekten bağlılık gösteren ekibin emeklerini takdir eden bu önemli ödülü almış olmaktan ötürü onur duyuyoruz.” dedi.

SAFKAN BİR MASERATI!

Maserati için yeni bir dönemin kapılarını aralayan MC20, zarafet, sportif beceriler, özgün karakter ve safkan tasarım gibi kavramların mükemmel bir sentezini ortaya koyuyor. Torino’daki Centro Stile Maserati’de (Maserati Tasarım Merkezi) tasarlanan MC20, akıllara durgunluk veren performans ve ileri teknoloji çözümlerini bir araya getirirken, Maserati’nin süper spor otomobil segmentine dönüşünü de gözler önüne seriyor. Maserati ve Corse (yarış) kelimelerinden ilham alınarak oluşturulan ismiyle de Maserati’nin yarış dünyasına dönüşünü de simgeliyor.

YARIŞ DNA'SINI TAŞIYOR

MC20, ileri seviyede konfor ve lüks gereksinimini karşılamak için gerekli tüm niteliklere sahip oluşuyla öne çıkarken; markanın yarış DNA’sını taşımasıyla da yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Son derece zarif bir otomobil olan MC20, tüm Maserati modellerinin imzası niteliğinde olan, markaya ait ölümsüz tasarım anlayışını da gözler önüne seriyor. Benzersiz el işçiliği kalitesi ile en ileri üretim süreçlerini aynı potada eriten MC20, kusursuz işçilik ile gelişmiş mühendislik arasında ideal bir denge yansıtıyor.

Maserati Innovation Lab (Maserati İnovasyon Laboratuvarı) tarafından geliştirilen ve Modena’da

bulunan Viale Ciro Menotti Fabrikası’nda üretilen MC20, tamamen İtalya'da tasarlanıp üretilen safkan bir İtalyan spor otomobili olarak da farkını ortaya koyuyor.