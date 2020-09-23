Maserati MC20 asfalta iniyor!

Maserati MC20 yola çıkıyor. Otomobil dünyasının bu aralar en heyecan verici gelişmelerinden biri Maserati cephesinde yaşanıyor. 2020 model Maserati MC20 yakında asfalta inecek. 2020 Maserati MC20 hakkında detaylar şöyle...

MASERATİ MC20 YOLA ÇIKIYOR!

Maserati MC20 yola çıkıyor! Markanın meraklıları için büyük müjde niteliğinde bu otomobil, geçtiğimiz günlerde tanıtıldı.

Markaların sanal organizasyonlar artık büyük olay oluyor. Hele de konu Maserati gibi bir marka olunca. Hemen herkes katılmak istiyor. Canlı olarak gerçekleşen tanıtım organizasyonları heyecan uyandırırken Maserati’nin 2020 model MC20’si de merakla izlendi.

Maserati, yeni nesil süper spor otomobili MC20’yi, keyifli bir organizasyonla geçtiğimiz hafta tanıttı. Modena’daki Viale Ciro Menotti Fabrikası’nda üretilen MC20 modeli, geleceğe ışık tutacak detaylarla göz kamaştırdı.

MASERATİ MC20’NİN ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ

630 HP gücündeki yeni V6 “Nettuno” motoru, sınıfının en iyi güç / ağırlık dengesi ile önemli.

325 km/s’nin üzerindeki maksimum hızı ve rafine aerodinamik yapısıyla dikkatleri topluyor.

İsmi, Maserati ve Corse (yarış) kelimelerinden ilham alınarak oluşturulan MC20, hem yarış hem yol otomobili kavramlarını aynı potada eriterek aynı zamanda Maserati’nin yarış dünyasına dönüşünü de simgeliyor.

Ana motor özellikleri şöyle: 90° açılı, V6 silindirli, 3,0 litre hacimli, çift turbo beslemeli 630 HP gücündeki V6 Nettuno motor kullanıldı.

Motor, Modena İnovasyon Laboratuvarı’nın desteği ile Maserati motor mühendisleri tarafından tasarlandı.

MC20’nin 7.500 d/d’da 630 HP güç ve 3.000 d/d’da 730 Nm tork üreten motoru, 210 HP/litre spesifik güç üretimi sağlıyor.

82 mm strok ve 88 mm çap değerine sahip motorda 11:1 sıkıştırma oranı uygulanıyor.

2020 Maserati MC20 hızlanma verileri de önemli. 2,9 saniyede 0-100 km/s ve 8,8 saniyede 0-200 km/s hızlanma yapıyor. 325 km/s’nin üzerinde maksimum hıza ulaşıyor.

2020 Maserati MC20 motoru, en yüksek güç üretimine sahip 6 silindirli motor olarak literatüre giriyor.

Yan buji çözümü sağlıklı bir yanmaya katkı sağlarken çift enjeksiyon sistemi de gürültü seviyesi, emisyon ve yakıt tüketiminin azalımına katkı sağlıyor.

Yukarıdaki özellikler şahane ama esas buji ile ilgili teknolojisi alkışı hak ediyor. Motorun ürettiği güç; emisyon uyumluluğu sağlamak üzere altı adet güç ve iki adet yüksek hız vitesine sahip sekiz vitesli çift kavramalı otomatik şanzıman tarafından tekerleklere aktarılıyor.

2020 Maserati MC20 fiyatı ise henüz net değil.

