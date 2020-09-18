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Maserati MC20 tanıtıldı! İşte yeni spor otomobilin özellikleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.09.2020 13:49 | Son Güncelleme

Maserati, yeni nesil süper spor otomobili MC20’yi, düzenlediği organizasyonla tanıttı. Yeni model tasarımı, 630 HP gücündeki yeni V6 ‘Nettuno’ motoru, sınıfının en iyi güç/ağırlık dengesi, 325 km/s’nin üzerindeki maksimum hızı ve rafine aerodinamik yapısıyla dikkat çekiyor.

Maserati MC20 tanıtıldı! İşte yeni spor otomobilin özellikleri

Maserati, beklenen yeni süper spor otomobili MC20’yi tanıttı. Yeni modelin ileri seviyede konfor, lüks ve günlük kullanım esnekliği sunduğu belirtilirken, markanın yarış DNA’sını taşıyor oluşuyla da yeni bir dönemin başlangıcını simgelediği vurgulandı.

Verilen bilgiye göre, Modena’daki Viale Ciro Menotti Fabrikası’nda üretilen MC20’de tamamıyla Maserati yapımı bir motor yer alıyor. Modena İnovasyon Laboratuvarı’nın desteği ile markanın motor mühendisleri tarafından tasarlanan 90 derece açılı, V6 silindirli, 3,0 litre hacimli, çift turbo beslemeli 630 HP gücündeki V6 Nettuno motor, 6 silindirli olmasıyla da dikkat çekiyor. MC20’ler için 6 farklı özel renk seçeneği bulunuyor.

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Yeni modelin Dış Tasarımdan Sorumlu Başkanı Giovanni Ribotta, yeni süper spor otomobil ile ilgili yaptığı değerlendirmede, “Bizi köklerimize geri götürecek bir modele ihtiyacımız vardı. Yeni modeli tasarlamaya başladığımızda, geçmişimize baktık ve Birdcage (Tipo 61) dünyasından ilham aldık. Ayrıca yarış pisti için geliştirilen ve daha sonra yollara uyarlanan MC12’dende esinlendik. Yeni projeyi ise en başından bir yol otomobili olarak düşündük. Yeni model; gelecek modellere ışık tutan bir konsept. Aynı zamanda form açısından da bir konsept oluşturmamızı sağladı. Yeni model ile ilk kez uyguladığımız yöntem gelecekte tekrar kullanmayı planladığımız yüzeylere yönelik bir yaklaşımı oluşturuyor. Yeni model, otomobillerimizin temel tasarım kurallarına tam anlamıyla uyuyor ve çok iyi şekillendirilmiş bir görünüme sahip” açıklamalarında bulundu.

''V6 KAVRAMINI TAMAMEN YENİ BİR BOYUTA TAŞIYORUZ''

Markanın Tasarım Projesi Lideri ve Nettuno adı verilen yeni benzinli motorun geliştirme ekibinin başındaki Stefano Tonietto, “Markamızın motorları, özel bir hattın kurulduğu Ciro Menotti’de üretilecek. Bu bir ‘Made in Modena’ ürünü. Motorumuz, otomobilimiz ve 80 yıldır burada olan tarihi fabrikamızla gurur duyuyoruz. Motoru geliştirmek, tasarlamak ve test etmek için çok çalıştık. Üretildiğini görmek gurur verici. Geliştirilen bu yeni motor, 200 HP/litre ile sınıfının kesinlikle en iyi motoru. Pazarda buna benzer bir başka ürün yok. V6 kavramını tamamen yeni bir boyuta taşıyoruz” dedi.

İHA

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