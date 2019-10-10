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Maserati'den elektrikli ve otonom araç yatırımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:00 | Son Güncelleme

Maserati, elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve üretim hatlarındaki yenilikler kapsamında toplam 5 milyar avro tutarında yatırım planlıyor - Şirkete özgü sürüş dinamiklerinin yanında hızlı şarj özellikleri, yeni nesil elektrik bataryaları ve güç aktarma teknolojisiyle birleştirilecek olan araçlar, Modena, Cassino ve Torino'daki tesislerde üretilecek

İSTANBUL (AA) - Maserati, Fiat Chrysler Automobiles'ın (FCA) İtalya’ya yaptığı 5 milyar avroluk yatırım ile tesis yenileme, elektrifikasyon ve otonom sürüş teknolojileri kapsamındaki planlarını duyurdu.

Maserati açıklamasına göre, şirket, elektrikli araçlar, otonom sürüş teknolojileri ve üretim hatlarındaki yenilikler kapsamında toplam 5 milyar avro tutarında yatırım planlıyor.

Plan dahilindeki yeni modeller, teknolojiyle Maserati'nin geleneksel değerlerini aynı potada birleştirecek benzersiz spor otomobiller olarak tasarlanıyor. Markanın 5 milyar avroluk yatırımı çerçevesinde Modena'daki fabrikasında 800 milyon avroluk yatırım ile devreye alınacak yeni üretim hattının 2020 yılının ilk çeyreğinde açılması planlanıyor. Elektrikli Maserati serisinin üretiminin plan dahilinde 2021 yılında başlaması bekleniyor.

- Yenilikçi ve elektrikli Maserati modelleri

Açıklamaya göre, Maserati'nin geleceğe yönelik hazırlıkları kapsamında, Maserati Ghibli, 2020 yılında markanın ilk elektrikli hibrit güç ve aktarma organına sahip otomobili olacak.

Maserati'nin geleneksel değerlerini elektrikli araç teknolojisiyle aynı potada eriten benzersiz bir spor otomobil halini alacak olan elektrikli Ghibli, elektrikli güç ve aktarma organlarını sağlamak üzere üretim hattı yenilenen Modena fabrikasında üretilecek.

Uzun yıllara dayanan köklü ve başarılı geçmişi ile adından söz ettiren GranTurismo ve GranCabrio modelleri de elektrikli versiyonlarıyla Fiat Chrysler Auotomobiles’in 800 milyon avro yatırım yaptığı Torino'daki tesisindeki üretim bandından inecek.

Markanın yepyeni elektrikli otomobili Maserati Utility Vehicle ise Cassino’da üretilerek elektrikli araç pazarında önemli bir rolü üstlenecek. Maserati’nin üreteceği tüm yeni elektrikli modeller, Levante, Quattroporte ve Ghibli olmak üzere Maserati ürün gamındaki güncel prestijli modellerin sürekli gelişen çizgisini tamamlayacak.

- Otonom sürüş teknolojileri

Maserati, üreteceği elektrikli araçlarla birlikte mevcut ürün gamındaki modellerini de otonom sürüş özellikleri ile güncellemek için çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmiş otoyol asistanına sahip Maserati'de "Seviye 2" ile başlayan otonom süreç, aracın şerit giriş çıkışlarını sağlayan ve sürücünün kontrolü kaybettiği durumlarda aracı yol kenarında güvenli bir şekilde durduran "Seviye 3"e kadar uzanıyor.

Öte yandan, Fiat Chrysler Automobiles'in 29 Kasım'da Torino'da açıklamış olduğu İtalya’ya yönelik 2019-2021 yatırım planı, 13 adet tamamen yeni veya önemli ölçüde güncellenmiş FCA modeli ile mevcut ya da yeni 12 modelin elektrikli versiyonunu içeriyor. Bu modeller arasında Maserati dışında Fiat'ın Mirafiori'de üretileceği 500'ün elektrikli versiyonu ve Alfa Romeo'nun Pomigliano'da üretileceği yeni bir premium araç da yer alıyor.

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FCA Maserati

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