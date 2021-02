MASİDAP’tan Başkan Çerçi’ye destek

"Bu filmi daha önce izlemiştik" Platform Sözcüsü Mesut Öner, “Malumunuz son günlerde ülkemizin yaşadığı süreçte sokaklar ısıtılmaya çalışılıyor gibi bir algıyla yürüyor. Bilim yuvalarında olması gereken gençlerimiz, eğitim öğretimle iştigal etmesi gereken gençlerimiz sokaklara çağrılıyor. Kayyum rektör algısı üzerinden gençlerimizin zihinleri kirletiliyor, bulandırılıyor ve bu noktada gençlerimiz tabi ki sokaklara çağrılarak, sokaklarda şiddete başvurmaları sağlanarak algılar oluşturularak, şiddete yönlendirilerek bir nesil maalesef provokasyonlara kurban edilmeye çalışılıyor. Yansımalar illerimizde de yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde belediye meclisinde yine bir olay yaşandı. Mecrasında olmayan bir mesele gündeme taşındı. Halbuki belediye meclisi Yunusemre Belediyemizin çalışmalarının değerlendirileceği, ilçe halkına nasıl daha iyi hizmet edileceğinin tartışılacağı bir mekanken bir anda birileri tarafından selamların gönderildiği, baş üstüne çıkarıldığı bir mesajla karıştırılmaya çalışıldı. Sağ olsun Çerçi Başkanımız bu noktada müdahale ederek gereken açıklamaları yaptı. Çerçi Başkanımızın yaklaşımları gayet makuldür, doğrudur. Vatanını, milletini, ülkesini seven, gençleri seven her insanın yapması gerekeni yapmıştır” ifadelerini kullandı.

"Çok sayıda destek mesajı ve telefon aldım"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Çerçi, bu konuda birçok telefon ve destek mesajı aldığını belirterek, “Bu ziyaret bizleri memnun etti. Bu ziyaret çok anlamlı oldu. Bugün üçüncü gün. Gerek telefonlarımız, gerekse sosyal medya hesaplarımıza gelen tebrikler ve teşekkürler oluyor. Diyarbakır’dan Trabzon’a kadar, Kırklareli’nden Antalya’ya kadar, Belçika’dan Makedonya’ya kadar her yerden on binlerce vatandaşımız bizlere ulaşıp tebrik ve dualarını ilettiler. Bu durum gösteriyor ki; bu aziz milletin sessiz ve inançlı insanları, vakur ve devletine yürekten bağlı insanları yeri geldiğinde bazı şer odaklarına, dış seslerin suflesiyle hareket eden bazı yapılara dur demesini bilir. Nitekim en yakın 15 Temmuz’da bunun örneğini gördük. Biz milletimize inandık ve güvendik. Böyle yola çıktık. Devletimiz ebet müddettir dedik. Her zaman da bunun savunucusu olacağız. Bu devlet bizim. Bu ülke bizim. Bizler de bu kadim devletin birer parçasıyız. Kıyamete kadar da bu devlet, bu millet var olacaktır. Biz Yunusemre Belediyesi olarak yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu bölgenin en projeci belediyelerinden birisiyiz. Milletimiz de bunu takdir ediyor. Önümüzdeki süreçte projelerimiz yoğunlaşarak devam edecek. Ancak zaman zaman bu tür aymazlıklar, had bilmezlikler yapılabiliyor. Haddini bilmeyene de haddini bildirmek lazım. Meclis tüzüğü açık Meclis başkanı, meclisin huzurunu sağlamakla mükelleftir. Gündem dışı konuşan, hatibin sözünü kesen ve meclisin çalışmasını engelleyen Meclis üyesi başkan tarafından meclisten çıkarılır. 12. Madde bu kadar net. Oradaki arkadaşa da bu uyarılarımızı defalarca yapmamıza rağmen, ’atamazsın atamazsın’ gibi şeylerle tüzüğe ve meclise saygısızlıkta zirve yapınca gereğini yerine getirdik” ifadelerini kullandı.