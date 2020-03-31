Maske bizi koronavirüsten ne kadar korur?

Ama maskelere güvenip, tedbiri elden bırakmamak gerekiyor.Avusturya'da alışveriş sırasında koruyucu maske takmanın zorunlu hale getirilmesinin ardından benzer uygulamalar diğer Avrupa ülkelerinde de gündeme geldi. Almanya'nın Jena kenti koruyucu maske zorunluluğu uygulamasına geçeceğini açıkladı. Ancak uygulama yaygınlaşırsa maske stoklarının talebi karşılamayacağı belirtiliyor. Çok sayıda ülkede cerrahi maskeler şimdiden tükendi. Uzmanlar maske sıkıntısına karşı halka, “Bu durumda kendi koruyucu maskenizi kendiniz dikin” çağrısı yapıyor. Bir de hatırlatmada bulunuyorlar, “Maske virüslere karşı sizi değil, karşınızdakini korur.” İşte koruyucu maskelerle ilgili merak edilenler ve yanıtları... Maske koronavirüs bulaşmasını engeller mi? Sağlık uzmanları bu soruyu "Hayır" diye yanıtlıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI) yüz ve burnu kapatan maskelerin sağlıklı insanlara virüs bulaşmasını engellediğine ilişkin kesin bir verinin bulunmadığını açıkladı. Birmingham Üniversitesi'nden tıp profesörü KK Cheng'e göre de maskelerin koruyucu özelliği yok. Uzman, "Çok sayıda insan maske takmanın kendilerini koruyacağını sanıyor. Oysa bu yolla kendilerinden başkalarına bulaşma riskini azaltmış oluyorlar" diyor.

Bu durumda maske takmanın bir anlamı var mı? RKI Başkanı Lothar Wieler'e göre eğer kişi virüs taşıyorsa, hastalığı başkalarına bulaştırmamak için maske takması mantıklı bir davranış olur. Prof. Cheng ise maskenin, hastalık belirtisi göstermeyen, ancak koronavirüs taşıyan kişilerin bunları başkalarına bulaştırmalarında önleyeci olacağını belirterek, "Bazı hastalar semptom göstermeden başkalarına da bulaştırabiliyor" diye uyarıda bulunuyor. El yapımı maskelerin kullanılması tavsiye ediliyor mu? Prof. Cheng bu soruya, "Hiç yoktan daha iyidir" diye yanıt veriyor. Nitekim, Cambridge Üniversitesi tarafından 2013 yılında yapılan bir araştırmadan çıkan sonuca göre insanların bir pandemi durumunda kendi diktikleri maskeleri kullanmaları "En son çözüm" olarak değerlendiriliyor. Aynı araştırmanın sonucunda el yapımı maskelerin "Hiç yoktan iyi" olduğu da belirtiliyor. Maskelerin nasıl dikileceğine ilişkin bilgileri ise internette bulmak mümkün. Ayrıca bazı terzilerden de kumaş maskeler edinmek mümkün.