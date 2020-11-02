HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı

Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 00:47 | Son Güncelleme

Osmaniye’de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan şahısa, polis ekibi ceza uygulamak isteyince şahıs önce polise yumruk attı, sonra karısı ile birlikte ortalığı birbirine kattı.

Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı

Osmaniye’de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan şahısa, polis ekibi ceza uygulamak isteyince şahıs önce polise yumruk attı, sonra karısı ile birlikte ortalığı birbirine kattı. Karı koca güçlükle sakinleştirilip gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen şahsa polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti. Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı. O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERİzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!İzzet Yıldızhan: O an tek düşündüğüm evlatlarımdı!
Bakan Pakdemirli, Buse Hasyılmaz'ın kurtarılma sürecini anlattıBakan Pakdemirli, Buse Hasyılmaz'ın kurtarılma sürecini anlattı
Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?Yüz yüze eğitim haftada kaç gün olacak?
En Çok Okunan Haberler
Depremde can kaybı yükseliyor
Depremde can kaybı yükseliyor
'AKUT ile görüştük ve...'
'AKUT ile görüştük ve...'
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Yeniden çekiliyor! İşte yeni Betüş
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Bakan Koca paylaştı: İşte 1 Kasım koronavirüs tablosu
Skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecekleri...
Skandal görüntü! Deprem bölgesinde dağıtılan yiyecekleri...
Çalışmalara ara verilmişti! Yeniden başladı
Çalışmalara ara verilmişti! Yeniden başladı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Depreme market kasasında yakalandılar, mesajla hayatta kaldılar
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Diğer Haberler
İzmir'de yardım çadırından hırsızlık yapan şahıs suçüstü yakalandı
Yardım çadırında hırsızlık yaparken suçüstü yakalandı
Türkiye onu konuşmuştu! Bakan Pakdemirli, Buse Hasyılmaz'ın kurtarılma sürecini anlattı
Bakan Pakdemirli, Buse Hasyılmaz'ın kurtarılma sürecini anlattı
Konya'da yangında çöken çatı enkazının altında kalan yaşlı adam öldü
87 yaşındaki yaşlı adam alev topuna dönen evde hayatını kaybetti
Ordu’da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
Ordu’da şiddetli sağanak hava ulaşımını engelledi
İzmir'de depremzedeler geceyi ateş başında geçiriyor
İzmir'de depremzedeler geceyi ateş başında geçiriyor
İzmir'deki 10 katlı Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.