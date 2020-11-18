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  4. Maske cezasına tepki gösteren kişi gözaltına alındı

Maske cezasına tepki gösteren kişi gözaltına alındı

18.11.2020 10:13 | Son Güncelleme:
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Maske cezasına tepki gösteren kişi gözaltına alındı

Erzincan’da koranavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maskeyi ağız ve burnunu tam kapatacak şekilde takmadığı için uygulanan cezaya tepki gösteren bir kişi gözaltına alındı.

Erzincan’da ilgili ekipler cadde ve sokaklarda korona virüs tedbirleri kapsamında denetim yaptı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Fevzipaşa Caddesi’nde maskeyi uygun takmayarak dolaşan A.G., denetim ekipleri tarafından durduruldu. Uyarılara rağmen maskeyi ağız ve burnunu tam kapatacak şekilde takmamakta ısrarcı olan A.G., olay yerine çağrılan polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Ekip otosuna bindirilen vatandaşa idari para ceza uygulanırken, Covid-19 tedbirleri kapsamında ekipler kentin işlek yerleri başta olmak üzere il genelindeki park, otobüs durağı, lokanta, cami ve çay bahçesi gibi alanlarda denetimlerini sürdürdü.

(İHA)

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