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Maske dahil birçok yasak kaldırılmıştı! Kapanıyorlar

12.11.2021 23:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollanda'da geçici hükümet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka sayılarının önüne geçebilmek için 3 haftalığına "kısmi kapanma"ya gidildiğini açıkladı. Hollanda'da koronavirüsle mücadele kapsamında alınan birçok kısıtlama 25 Eylül itibarıyla sona ermiş, kasım ayında ise vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralının geri getirildiği ve koronavirüs kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklanmıştı.

Maske dahil birçok yasak kaldırılmıştı! Kapanıyorlar

Ülkede geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte, basın toplantısında, Kovid-19 vakalarındaki yüksek artışa karşı alınan ek önlemleri açıkladı.

4 ARALIK'A KADAR 'KISMİ KAPANMA'

Rutte, alınan ek önlemlere göre, 4 Aralık'a kadar "kısmi kapanma" uygulamasına geçileceğini söyledi.

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Önlemlere göre kafe, restoran ve lokantalar ile süpermarketler 06.00 ila 20.00 saatleri arası, diğer mağazalar, marketler ve hizmet alanları ise 06.00 ila 18.00 arası açık kalacak. Koronavirüs kartı uygulanan kafe, restoran ve lokantalarda sabit oturma yerleri olacak. Düğün gibi farklı etkinlikler ise sadece 06.00 ila 18.00 arası organize edilebilecek.

Sinemalar, tiyatrolar ve konser salonlarındaki sanat ve kültür gösterileri için zorunlu kapanış saati uygulanmayacak.

Profesyonel ve amatör spor müsabakalarına seyirci alınmayacak.

EVLERDE EN FAZLA 4 MİSAFİR

Evden çalışma ve sosyal mesafe uygulaması devam ederken, evlerde en fazla 4 misafir kabul edilecek.

Ayrıca hükümet "2G" (aşı veya iyileşme) kuralının yürürlüğe girmesine ve koronavirüs kartının iş yerlerinde ve sağlık sektöründe uygulanmasına yönelik yeni kanun tasarısı için çalışma yapacak.

Hükümet, 2 Kasım'da, Kovid-19 vaka sayılarının artmaya başlamasının ardından maske ve mesafe kuralını yeniden getirmiş, koronavirüs kartı uygulamasının kapsamının genişletildiğini açıklamıştı.

Hollanda'da 11 Kasım'da günlük Kovid-19 vakalarında en yüksek sayı kaydedilmişti. (AA)

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koronavirüs (Covid-19) Hollanda koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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