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“Maske Delta'nın Yayılmasını Önlemez Çözüm Aşı”

20.07.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin birçok kesiminde olduğu gibi New York'ta da Delta varyantı nedeniyle yeniden zorunlu maske uygulamasına geçilmesi seçeneği tartışılıyor. Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Maske kullanmak Delta varyantının yayılmasını önlemez. Çözüm aşıda” dedi

“Maske Delta'nın Yayılmasını Önlemez Çözüm Aşı”

Evrim geçirdikten sonra Delta varyantına dönüşmesiyle etkisini arttıran Corona virüsü yüzünden birçok ülke, kısıtlamaları gevşetme ve hayata yeniden dönüş planlarını yeniden gözden geçiriyor. Kimi ülkeler daha önce aldıkları bir dizi önlemi yeniden yürürlüğe koyuyor.

Corona virüsü salgınında 35 milyonu aşan vaka sayısı ve 625 bin can kaybının olduğu ABD’de de Delta varyantının etkisiyle salgın hastalık giderek yayılıyor. Eyaletler, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) uyarıları sonrasında salgının yayılmaması için daha önce aldıkları kararlardan geri adımlar atmaya başladı.

Birçok eyaletin farklı kentlerinde daha önce çıkartılan maskeler yeniden kullanılmaya başlandı. New Jersey eyaletinin bazı kentlerindeyse maske kullanımı yerel yetkililerin kararları doğrultusunda çeşitli saat dilimleri arasında zorunlu tutuldu.

New Yorklular'ın yüzde 74’üne aşı yapıldı

New York’ta da, Delta varyantına bağlı olarak yeniden zorunlu maske uygulaması tartışılıyor. Zorunlu maske uygulamasına yeniden dönme çağrılarına cevap veren New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, “Maske kullanmak Delta varyantının yayılmasını önlemez. Çözüm aşıda” dedi.

New York eyaletinde ise Delta varyantının etkisiyle vaka sayılarında ciddi bir artış kaydedildi. Uzun bir süredir yapılan test sayısına göre saptanan vaka sayısı yüzde bir oranın altında seyrederken Delta varyantının etkisiyle haftalık vaka sayısı oranı yüzde 1,26’ya yükseldi.

Dün itibariyle uygulanan 69 bin 665 testte yüzde ,18 oranında vaka saptandı. New York Valisi Andrew Cuomo yaptığı yazılı açıklamada, New Yorklular'ın yüzde 74’üne ilk doz aşı yapıldığını, nüfusun yüzde 67,4 oranına da her iki doz aşı yapıldığını kaydetti.

Zorunlu maske kullanım uygulamasına geri dönülsün çağrısı

New York’ta yerel yönetici ve sağlık uzmanları son bir haftada Delta varyantına bağlı olarak New York kentinde artan Corona virüsü vakalarına karşı önlem olarak kapalı alanlarda yeniden zorunlu maske uygulaması çağrısında bulundu.

New York Belediye Başkanı de Blasio, Delta varyantına bağlı olarak kentte artan vaka sayısına rağmen daha önce salgın hastalıkla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaları yeniden uygulamayacaklarını açıkladı.

Başkan de Blasio, New York’ta kapalı alanlarda zorunlu maske kullanımı çağrılarına da karşı çıktı. Zorunlu maske kullanımı uygulamasına yeniden dönmek yerine kent sakinlerinin daha fazla aşı olmasına odaklanacaklarını açıkladı. Başkan de Blasio, "Maske kullanımının salgın hastalığa karşı tartışmasız bir değeri var ancak maske takmak sorunun köküne inmiyor. Sorunun kökten çözümü daha çok aşı yapmaktır. Yeniden zorunlu maske kullanımı kararı almayı düşünmüyoruz” dedi.

Başkan de Blasio, maske kullanımının Delta varyantının hızını kesemeyeceğini ancak halkın daha fazla aşı olmasıyla birlikte vaka sayısının düşeceğini sözlerine ekledi.

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