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Maske denetiminde ilginç anlar yaşandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 15:16 | Son Güncelleme

Edirne’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen maske denetiminde ilginç anlar yaşandı.Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelindeki cadde, sokak ve açık alanlarda korona virüs denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Edirne’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen maske denetiminde ilginç anlar yaşandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri kent genelindeki cadde, sokak ve açık alanlarda korona virüs denetimlerine aralıksız devam ediyor. Denetimlerde vatandaşların maske takmaya özen gösterdiği gözlenirken, maske takmayan vurdumduymaz kişilere de polis ekipleri tarafından 900 lira idari para cezası uygulanıyor. Polis araçlarından da megafon ile maske takılması konusunda sık sık uyarılar yapılıp, vatandaşlar ikaz ediliyor.

"Ağabey geliyorum şimdi” deyip hızlıca kaçtı
Saraçlar Caddesi’nde maskesiz motosikletle maskesiz gezerken polis ekiplerinin durdurmak istediği şahıs, ’Ağabey geliyorum şimdi’ diyerek hızlıca kaçtı. Bir diğer ilginç olay yine Saraçlar Caddesi’nde yaşandı. Maskesiz gezen bir kadın ve erkeğin polis ekiplerini görünce ceplerinden çıkardıkları maskeleri takmaya çalıştıkları ancak polis ekiplerinin cezasından kaçamadıkları görüldü.
Yaklaşık yarım saat süren denetimlerde 15 kişiye maske takmadıkları için 900 lira idari para cezası uygulandı.

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