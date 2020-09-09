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  4. Maske denetiminde yolcunun yanından öyle bir şey çıktı ki... Polis bile şaşırdı!

Maske denetiminde yolcunun yanından öyle bir şey çıktı ki... Polis bile şaşırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2020 10:17 | Son Güncelleme

Bursa'da koronavirüs önlemleri kapsamında gerçekleştirilen maske ve sosyal mesafe denetiminde kimliksiz bir yolcudan ekmek bıçağı çıktı. Drone destekli trafik denetiminde bıçak taşıyan yolcunun maske takmaması da dikkat çekti.

Bursa Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin farklı bölgelerinde trafik uygulaması oluşturarak, otobüs ve dolmuşlarda denetim yaptı. Denetimlerde, eksik evrakları bulunan, trafik kurallarını ihlal eden, maske ve mesafe kuralına uymayan sürücülere ceza kesilirken, araçlardaki yolcuların da maske takıp takmadıkları kontrol edildi. Dolmuştaki maskesiz ve kimliksiz bir yolcunun üzerinde yapılan aramada ekmek bıçağı çıktı. Ekipler olayla ilgili tutanak tutarak, maskesiz, kimliksiz ve bıçaklı yolcuyu karakola teslim etti.

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31 BİN 567 LİRA PARA CEZASI

Dün, gün boyu farklı noktalarda yapılan denetimlerde, çok sayıda araç sürücüsüne seyir halindeyken telefon kullanmak, emniyet kemeri takmamak, eksik evrak bulundurmak, umumi hıfzıssıhha kanunlarına muhalefet ve muayenesiz araç suçlarından toplamda 31 bin 567 lira para cezası kesildi.

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DHA

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