Maske denetiminde zor kullanan polisler görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Valiliği polislerin görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.İstanbul Kadıköy’de maske denetimi sırasında uyarıları dikkate almadığı gerekçesiyle bir kadını gözaltına almaya çalışırken zor kullanan polis memurlarının görüntüsünün sosyal medyada yayılmasının ve tepki çekmesinin ardından İstanbul Valiliği iki polis memurunun görevden uzaklaştırıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Covid-19 hastalığına karşı alınan önlemlerin denetlendiği sırada iki polis memurunun R.B. isimli vatandaşın "maskesini usulüne uygun şekilde” takmadığını gördüğü, polislerin bu konuda uyarıda bulunduğu, ancak R.B.'nin polisin uyarısına "hakaret içeren söz ve davranışlarla karşılık” verdiği ve "yapılan ikazlara rağmen R.B.'nin bu tutumuna devam etmesi üzerine” gözaltına alınmak istendiği belirtildi.

Açıklamada, "Gözaltına alınma esnasında kesinlikle görmek istemediğimiz görüntülerin yaşanması bizi çok üzmüştür” denildi. Açıklamada, konuyla ilgili Valiliğin soruşturma başlattığı ifade edilirken, "Valiliğimizce başlatılan soruşturma kapsamında ilgili polis memurları görevden uzaklaştırılmıştır. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedir” denildi.