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Maske enfeksiyon riskini yüzde 45 azaltıyor

12.12.2020 13:31 | Son Güncelleme:
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Maske enfeksiyon riskini yüzde 45 azaltıyor

Almanya'nın Jena kenti, koronayla mücadelede maske uygulamasına ilk geçen kent oldu. Kentteki verileri inceleyen uzmanlar, maske takmanın enfeksiyon riskini yüzde 45 azalttığı sonucuna vardı.

Almanya'nın Mainz kentindeki Johannes Gutenberg Üniversitesi ekonomi profesörlerinden Klaus Waelde ile üç bilim insanı, yaptıkları araştırmada maskenin enfeksiyon riskini neredeyse yarı yarıya azalttığı sonucuna vardılar.

Almanya'da maske takma zorunluluğunu 6 Nisan'da getiren ve bu uygulamaya ilk geçen kent olan Jena'daki verileri ve vaka rakamlarını büyüteç altına alan bilim insanları, bu bilgileri benzer kentlerdeki verilerle karşılaştırdı.

Waelde Jena'nın maske zorunluluğuna diğer kentlerden üç hafta önce geçmiş olmasının bilim insanlarına gelişmeleri izleme fırsatı verdiğini belirtti. Böylece Jena'daki durumu, enfeksiyon gelişiminin, yaşlı nüfus ve genel nüfus yoğunluğu oranının, yaş ortalamasının, hekim ve eczane donanım imkanlarının benzer olduğu Trier, Darmstadt, Cloppenburg ve Rostock kentleri ile karşılaştırdıklarını söyledi.

Uzmanlar bu şekilde Jena ve aynı standartlara sahip diğer kentlerde, pandeminin maskeli ve maskesiz gelişme seyrini büyüteç altına aldı.

Araştırmayı etkileyecek diğer faktörlerin de dikkate alındığını belirten Waelde, Jena'da maske zorunluluğunun yürürlüğe girdiği 6 Nisan'dan 8-10 gün öncesi ve sonrasında pandemi yönetmeliklerinde değişiklik yapılmadığını söyledi. Waelde dolayısıyla dış etkenlerin, incelemenin yapıldığı tarihte etkili olmadığını ve maskenin etkisinin rahatlıkla gözlemlenebildiğini kaydetti.

Waelde, ayrıca insanların maske zorunluluğu gibi uygulamalara geçildiğinde genel olarak daha dikkatli davranmaya başladıklarını, bunun yol açmış olduğu olumlu etkinin de unutulmaması gerektiğini söyledi.

Araştırmaya göre, insanların maske taktığı durumda günde 20 bin vaka kaydediliyorsa, bunun maskesiz 38 bin olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle de Waelde ve meslektaşları herkese kendini ve başkalarını enfeksiyondan korumak için maske takmasını tavsiye ediyor.

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