HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maske fabrikasında yangın çıktı

Maske fabrikasında yangın çıktı

08.01.2021 09:29 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde cerrahi maske üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren cerrahi maske fabrikasında yangın çıktı.

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde cerrahi maske üretimi yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Yahşihan ilçesinde faaliyet gösteren cerrahi maske fabrikasında yangın çıktı. Devriye gezen gece bekçileri tarafından yangının fark edilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yahşihan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Soğutma işlemlerinin ardından yangının çıkış sebebi için çalışma başlatıldı. 150 kişinin istihdam edildiği fabrikada yüzbinlerce maske alevlere teslim oldu. Fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak... Ünlü oyuncunun kızından olay paylaşım! Çırılçıplak...
Meteoroloji uyardı! İstanbullular dikkatMeteoroloji uyardı! İstanbullular dikkat
47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?47 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 47?
1/

En Çok Okunan Haberler

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Sürpriz evlilik kararı! "En yakın arkadaşıma 'evet' dedim"

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

Trump'tan Kongre baskını açıklaması

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

'Kafe ve restoranlar HES kodu şartıyla açılacak' iddialarına açıklama

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bilim Kurulu toplantısının ardından flaş aşı açıklaması

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Bir Zamanlar Çukurova'ya damga vuran final! Güzel oyuncu ekrana böyle döndü

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türkiye için tarihi gün! Türksat 5A uydusu fırlatıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

İstanbul merkezli 8 ilde sahte altın operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Televizyonlar canlı yayındayken yakalanıp getirildi

Elektrik kesintisi listesi 8 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

8 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İstanbul'da feci kaza! E-5'te trafik kilitlendi

E-5'te trafik kilitlendi

Bilim Kurulu üyesinden kritik süreç açıklaması: 10 günün sonunda yaşanıyor

Bilim Kurulu üyesinden kritik süreç açıklaması: 10 günün sonunda yaşanıyor

Süper Loto sonuçları belli oldu! Süper Loto sonuç sorgulama nasıl yapılır? Süper Loto sonuçları 7 Ocak 2021!

Çekiliş sonuçları belli oldu! 27 milyon TL'yi aşan ikramiye!

Tunceli'den sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.