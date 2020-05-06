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Maske fiyatı ne kadar olacak? Maskeler nerede satılacak? İlk bilgiler geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2020 07:52 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske satışına izin verileceğini açıklamasını ardından en çok merak edilen soru maske fiyatları oldu. Bu konuda henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelen bilgilere göre maskede tavan fiyat 1 lira olacak.

Maske fiyatı ne kadar olacak? Maskeler nerede satılacak? İlk bilgiler geldi

Koronavirüsle mücadelenin ilk günlerinden itibaren fahiş fiyata satılan ya da hiç bulunamayan maskeler vatandaşı isyan ettirmişti. Yaşananlardan sonra fırsatçılara geçit vermemek adına maske satışının yasaklanması yönünde karar alınmıştı.

Alınan kararla birlikte vatandaşa PTT yoluyla ücretsiz maske gönderilecekti. Daha sonra ise eczanelerden ücretsiz şekilde alınması kararlaştırıldı. Son olarak ise çalışanların, bağlı oldukları kurumlardan temin edeceği açıklanmıştı. Bu süreçte bazı vatandaşlar ücretsiz maskelerini alırken, birçok vatandaş ise maskelerini temin edemedi.

ERDOĞAN: MASKE SATIŞI YENİDEN BAŞLIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz gün yapılan kabine toplantısının ardından maske satışı yapılacağını duyurup şu ifadeleri kullanmıştı: Daha önce maskenin parayla satılması yasaklanırken, eczanelerden ücretsiz olarak alınması kararlaştırılmıştı. Alınan yeni kararlara göre, maskelere daha hızlı ulaşılabilmesi için tavan fiyat uygulaması ile maske satışları yeniden başlıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ise maske fiyatının ne olacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, maske fiyatından üst limitin 1 lira olacağı bilgileri geldi. Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre, yapılan görüşmeler sonrası tıbbi maskeler için 1 lira üst limit belirlenirken, eczanelerin yanı sıra marketlerde de satılabileceği gündeme geldi.

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