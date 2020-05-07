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Maske fiyatları ne olacak, nereden satılacak; satış ne zaman başlayacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2020 14:50 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan son kabine toplantısı sonrası maske satışının yeniden serbest bırakılacağını açıklamıştı. Bu duyuru üzerine vatandaşlar maske fiyatları ne olacak, tavan fiyat olacak mı ve maskeler nereden satılacak merak ediyorlar. İşte maske satışı ile ilgili son durum...

Maske fiyatları ne olacak, nereden satılacak; satış ne zaman başlayacak?

Maskelerin dağıtımı ile son olarak bakanlar kurulunda maskelerin yeniden satışına izin verilmesi kararı açıklandı. Doğal olarak bu da bazı soruları gündeme getirdi. Maskelerin satışı ile ilgili bir düzenleme olacak mı? Örneğin maskelerin fiyatları ne olacak, tavan fiyat uygulanacak mı ve maskeler nereden satın alınabilecek?

MASKE FİYATLARI NE OLACAK?

Maske satışı ile ilgili en önemli detay doğal olarak fiyatları ki bu yüzden hükümet tarafından tavan fiyat belirlendi. Buna göre maske fiyatları maske başına en fazla KDV dahil 1 TL olarak sınırlandırıldı.

MASKELER NEREDEN SAYILACAK?

Vatandaşlar cerrahi maskeleri marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformları üzerinden satın alabilecekler.

MASKE SATIŞI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

8 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla ilk etapta, salgının en yoğun görüldüğü İstanbul’da, akabinde büyükşehirlerden başlamak üzere hızlı bir şekilde diğer illerdeki marketlerde de cerrahi maskelerin satışı yapılabilecektir. Cerrahi maskeler ilk etapta standart 50’li paketler halinde satışa sunulacak. İleride maskelerin 10’lu paketler halinde satışı için de hazırlık yapılıyor.

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