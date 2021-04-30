Maske foyaları ortaya çıktı, pasaportlarına el konuldu

Josh Paler Lin ve Leia Se adındaki iki YouTuber, yaptıkları şakanın kuşkusuz skandalla sonlanacağını bilmiyorlardı.

SAATLERCE ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Yüzlerine yaptıkları boya ile maske takmış görünümü veren kadınlar bu şekilde sokak sokak dolaştı ve bir markette saatlerce alışveriş yaptı.

3,4 milyon abonesi olan ikili, sosyal medya hesaplarından özür diledi ama pasaportlarına el konuldu, sınır dışı edilmeleri de gündemde.

ÖZÜR DİLEDİLER AMA...

Lin özür videsunda, "Bu videoyu yapma niyetim, saygısızlık etmek ya da herkesi maske takmamaya davet etmek değildi. Bu videoyu insanları eğlendirmek için yaptım çünkü ben bir içerik üreticisiyim ve insanları eğlendirmek benim işim. Ancak, yaptığım şeyin endişe uyandırdığını bilmiyordum. Özür dilerim'' dedi. Leia da, "Yaptığımız şey için bir kez daha özür dilemek istiyoruz ve bunu bir daha yapmayacağımıza söz veriyoruz. Endonezya ve Bali'deki herkesi kendi güvenliğimiz ve sağlığımız için her zaman maske takmaya davet ediyorum'' şeklinde konuştu.

Yetkililer Losh ve Leia'nın özründen sonra, "uygulanabilir yasal süreci" izlediklerini söyledi ve başkalarını maske kurallarına uymaya teşvik etti.

