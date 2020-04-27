”Maske Grip ve Bazı Corona Virüslerine Karşı Etkili Olabilir” 

Cerrahi maskelerin diğer Corona ve grip virüslerinin yayılması üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir araştırma, maske kullanımının Corona pandemisinin daha az yayılmasında etkili olabileceğini ortaya koyuyor.
Araştırma, hastaların cerrahi maske takmasının nefes alıp verirken ve öksürürken saçılan damlacıkların içindeki grip virüslerinin sayısını önemli ölçüde azalttığını gösterdi.
Araştırmaya göre maske kullanımı ayrıca havada asılı kalan mikro damlacıklar ya da taneciklerin içinde bulunan ve soğuk algınlığına neden olan mevsimsel Corona virüslerinin sayısını da azaltıyor. Ancak SARS-CoV-2 olarak bilinen yeni Corona virüsü, bu araştırma kapsamında değil.
Uzmanlara göre maske kullanımının yeni Corona virüsünün yayılmasını önlemede etkili olup olmadığını anlamak için daha ileri seviyede araştırmalar yapmak gerekiyor.
Araştırmanın Nature dergisinde yayınlanması, zamanlama olarak yeni Corona virüsünün yayılmasının yol açtığı pandemiyle denk düştü.
Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde yürütülen araştırmanın lideri Benjamin Cowling, ”Bez ya da pamuklu maskeler etkili olabilir, ancak bu etki doğru şekilde kullanılan cerrahi maskenin sağladığı korumadan daha az olabilir,” şeklinde konuştu.
Şimdiye kadar solunum yolu hastalıklarının yayılmasını yavaşlatmada maske kullanımının etkileriyle ilgili araştırma sayısı oldukça azdı.
Dünya Sağlık Örgütü, maskeyi ateş ya da öksürük gibi belirtileri olanların ya da doğrulanmış veya şüpheli Corona enfeksiyonlu hastalara bakanların takması gerektiğini kaydediyor ancak sağlıklı insanlara gündelik yaşamlarında maske takma tavsiyesinde bulunmuyor.
Ancak yeni Corona virüsünün hızla yayılmasında virüsün hiçbir belirti göstermeyen taşıyıcılar tarafından bulaştırılmasının rol oynadığına ilişkin kanıtlar mevcut.
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