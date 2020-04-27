HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. ”Maske Grip ve Bazı Corona Virüslerine Karşı Etkili Olabilir” 

”Maske Grip ve Bazı Corona Virüslerine Karşı Etkili Olabilir” 

27.04.2020 14:45 | Son Güncelleme

Cerrahi maskelerin diğer Corona ve grip virüslerinin yayılması üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir araştırma, maske kullanımının Corona pandemisinin daha az yayılmasında etkili olabileceğini ortaya koyuyor

”Maske Grip ve Bazı Corona Virüslerine Karşı Etkili Olabilir” 

Cerrahi maskelerin diğer Corona ve grip virüslerinin yayılması üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir araştırma, maske kullanımının Corona pandemisinin daha az yayılmasında etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırma, hastaların cerrahi maske takmasının nefes alıp verirken ve öksürürken saçılan damlacıkların içindeki grip virüslerinin sayısını önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Araştırmaya göre maske kullanımı ayrıca havada asılı kalan mikro damlacıklar ya da taneciklerin içinde bulunan ve soğuk algınlığına neden olan mevsimsel Corona virüslerinin sayısını da azaltıyor. Ancak SARS-CoV-2 olarak bilinen yeni Corona virüsü, bu araştırma kapsamında değil.

Uzmanlara göre maske kullanımının yeni Corona virüsünün yayılmasını önlemede etkili olup olmadığını anlamak için daha ileri seviyede araştırmalar yapmak gerekiyor.

Araştırmanın Nature dergisinde yayınlanması, zamanlama olarak yeni Corona virüsünün yayılmasının yol açtığı pandemiyle denk düştü.

Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde yürütülen araştırmanın lideri Benjamin Cowling, ”Bez ya da pamuklu maskeler etkili olabilir, ancak bu etki doğru şekilde kullanılan cerrahi maskenin sağladığı korumadan daha az olabilir,” şeklinde konuştu.

Şimdiye kadar solunum yolu hastalıklarının yayılmasını yavaşlatmada maske kullanımının etkileriyle ilgili araştırma sayısı oldukça azdı.

Dünya Sağlık Örgütü, maskeyi ateş ya da öksürük gibi belirtileri olanların ya da doğrulanmış veya şüpheli Corona enfeksiyonlu hastalara bakanların takması gerektiğini kaydediyor ancak sağlıklı insanlara gündelik yaşamlarında maske takma tavsiyesinde bulunmuyor.

Ancak yeni Corona virüsünün hızla yayılmasında virüsün hiçbir belirti göstermeyen taşıyıcılar tarafından bulaştırılmasının rol oynadığına ilişkin kanıtlar mevcut.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Karantinada insanın içini ısıtan görüntülerKarantinada insanın içini ısıtan görüntüler
Ramazan ayında farenjit ve boğaz reflüsüne dikkat!Ramazan ayında farenjit ve boğaz reflüsüne dikkat!
Dikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyorDikkat! Bu hastalık sadece 15 dakikada bulaşıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

Cerrahpaşa'nın dekanı yaşananları böyle açıkladı

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

1 Mayıs'ta sokağa çıkma kısıtlaması mı olacak?

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Deniz Zeyrek’ten dikkat çeken sokağa çıkma kısıtlaması önerisi!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Alınan önlemler çare olmadı, tüfekle bekliyorlar!

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Benzine fiyatlarına indirim yolda

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

Dünya Bankası Türkiye'ye 100 milyon dolar tutarında krediyi onayladı

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Sağlık Bakanlığı açıkladı! Koronavirüse karşı yeni tedbirler

Playstation 4

Playstation 4

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Bilim insanları salgının esas nedenini açıkladı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'ten umutlandıran immün plazma açıklaması

Bilim Kurulu Üyesinden umutlandıran immün plazma açıklaması

Ramazan ayında farenjit ve boğaz reflüsüne dikkat!

Ramazan ayında farenjit ve boğaz reflüsüne dikkat!

Uzaktan eğitimde motivasyonu artıracak 7 öneri

Koronavirüs günlerine özel uzaktan eğitim tüyoları

Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?

Akıllardaki soru: Aşı bulunursa adil dağıtılacak mı?

Koronavirüse karşı kuzu eti önerisi!

Koronavirüse karşı kuzu eti önerisi!

Dikkat! Dezenfaktan ürünleri egzamaya yol açabilir

Dikkat! Dezenfaktan ürünleri egzamaya yol açabilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.