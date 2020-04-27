”Maske Grip ve Bazı Corona Virüslerine Karşı Etkili Olabilir” 

Cerrahi maskelerin diğer Corona ve grip virüslerinin yayılması üzerindeki etkisine ilişkin yeni bir araştırma, maske kullanımının Corona pandemisinin daha az yayılmasında etkili olabileceğini ortaya koyuyor.

Araştırma, hastaların cerrahi maske takmasının nefes alıp verirken ve öksürürken saçılan damlacıkların içindeki grip virüslerinin sayısını önemli ölçüde azalttığını gösterdi.

Araştırmaya göre maske kullanımı ayrıca havada asılı kalan mikro damlacıklar ya da taneciklerin içinde bulunan ve soğuk algınlığına neden olan mevsimsel Corona virüslerinin sayısını da azaltıyor. Ancak SARS-CoV-2 olarak bilinen yeni Corona virüsü, bu araştırma kapsamında değil.

Uzmanlara göre maske kullanımının yeni Corona virüsünün yayılmasını önlemede etkili olup olmadığını anlamak için daha ileri seviyede araştırmalar yapmak gerekiyor.

Araştırmanın Nature dergisinde yayınlanması, zamanlama olarak yeni Corona virüsünün yayılmasının yol açtığı pandemiyle denk düştü.

Dünya Sağlık Örgütü bünyesinde yürütülen araştırmanın lideri Benjamin Cowling, ”Bez ya da pamuklu maskeler etkili olabilir, ancak bu etki doğru şekilde kullanılan cerrahi maskenin sağladığı korumadan daha az olabilir,” şeklinde konuştu.