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  4. "Maske karşıtı" kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı

"Maske karşıtı" kadın bu kez İETT otobüsünü karıştırdı

31.08.2021 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de İETT otobüsünde maske takmayan kadına, diğer yolcular tepki gösterdi. Maske takmayı reddeden kadın, polis ekipleri tarafından otobüsten indirildi. Fatma Alemdar adlı kadın geçtiğimiz aylarda da minibüste maske takmadığı için ceza yiyince ceza makbuzunu yırtmıştı.

Olay, 29 Ağustos Pazar günü akşam saatlerinde Sultanbeyli-Kartal hattında çalışan İETT otobüsünde yaşandı.

OTOBÜSTEN İNMESİ İSTENDİ

Otobüse maskesiz binen kadın yolcu ile diğer yolcular arasında tartışma çıktı. Yolcuların uyarılarına rağmen maske takmayan Fatma Alemdar'a otobüsteki diğer yolcular tepki gösterdi. Tartışmanın büyümesi üzerine otobüs şoförü maske takmayan yolcunun otobüsten inmesini istedi. Ancak kadın bunu kabul etmedi.

Bunun üzerine sürücü, otobüsü durdurarak polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kadın yolcunun aşağıya inmesini istedi. Uyarılara aldırış etmeyen Fatma Alemdar otobüsten inmeyeceğini söyleyerek polise direndi. Polis maske takmayan kadını kolundan tutarak otobüsten aşağıya indirdi. Kadına, maske takmamak, sosyal mesafeye uymamak ve polise mukavemetten işlem yapıldığı öğrenildi. Yaşanan tartışma ve kadın yolcunun otobüsten indirilmesi başka bir yolcunun cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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MAKBUZU YIRTMIŞTI

Otobüste maske takmadığı için diğer yolcuların tepki gösterdiği kadın, geçtiğimiz aylarda Maltepe'de yine minibüste maskeyi kurallarına uygun takmadığı için yolcularla tartışmıştı. Minibüsteki Fatma Alemdar'ın kuralına uygun maske takmadığını iddia eden yolcular, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine trafik polisleri, Fatma Alemdar'ı uyararak maskeyi burnunu kapatacak şekilde takmasını istedi. Maskeyi takmamakta ısrar eden kadına polis ceza yazmıştı. Alemdar ise polisin yazdığı ceza makbuzunu yırtmıştı. (DHA)

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