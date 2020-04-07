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  4. Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu

Maske kavgası sosyal mesafe dinlemedi, sandalyeler havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2020 13:56 | Son Güncelleme

Antalya’da bir fırın işletmecisi maske takması yönünde uyardığı kişiler tarafından saldırıya uğradı ve bacağından bıçaklandı. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı anlarda şüphelilerin ellerinde sopalarla işletmeye gelmeleri ve kavga etmeleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesindeki bir fırın kafede meydana geldi. Fırına ekmek almaya gelen bir kişi iddiaya göre maskesiz olduğu için personel tarafından içeri alınmadı ve tartışıp ayrıldı. Birkaç dakika sonra yanında arkadaşları ile yeniden işletmeye gelen 4 kişi, masada oturan iş yeri sahibi Cihan D’nin üzerine yürüdü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Masa ve sandalyelerin havada uçuştuğu kavgada, Cihan D, güçlükle kendini iş yerinin içine attı. Hızını alamayan şüphelilerden biri otomobilinden aldığı sopa ile fırının içine daldı. Şüpheliler personellerin araya girmesine rağmen iş yeri sahibinin üstüne saldırmaya devam etti, birisi ise sopayla vurdu. Müşteriler ve personelin araya girmesiyle öfkeli 4 kişi güçlükle yatıştırıldı ve araçlarıyla olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından iş yeri çalışanları hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kavgada bacağına küçük bir bıçak yarası aldığını fark eden Cihan D, ambulansla sağlık merkezine götürüldü. Polis ekipleri eşkalini belirledikleri şüphelileri kısa süre sonra gözaltına aldı.

"KAMERALARCA KAYDEDİLDİ"

Yaşananlar ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Cihan D, ve misafirlerinin işletme önündeki masada oturdukları, araçtan inen 4 kişinin direk üzerilerine yürüdüğü görüldü. Şüphelilerin sandalyeyle iş yeri sahibinin karnına vurması, masayı devirmesi, birinin koşarak yumruk atması kaydedildi. Bir şüphelinin aracından sopayı alması ve içeri giren Cihan D.’ye vurması ve işletme içindeki kavga anına görüntüler de yer aldı.

"MASKESİZ OLDUĞU İÇİN TARTIŞMA ÇIKIYOR"

İşletme Müdürü Nihat Bayır, personellerinin yeni tip korona virüs tedbirleri çerçevesinde maskesiz gelen müşterileri maske takmaları konusunda uyardığını dile getirdi.Maskesi olmayan kişini dışarıda beklediğini ve ihtiyaçlarının kendileri tarafından karşılandığını ifade eden Bayır, “Maskesiz gelen müşterimizin bir tanesi uyarılınca ters tepki veriyor. Tartışma çıkıyor ve gidiyor. Sonra kişi arkadaşlarını alıp geri geliyor. Ardından bir tatsızlık yaşanıyor. Patronumuzu ve bir elemanımızı darp edip olay yerinden ayrılıyorlar. Patronumuzda küçük bir yaralanma var. Bu önlemleri insanımız için alıyorlar. Böyle bir olayın olması hoş olmadı. 4-5 kişilerdi. Bir işletmeci olarak vatandaşımız için aldığımız önlem sonrası böyle bir olay olması bizi üzdü” diye konuştu.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Antalya SOSYAL MESAFE maske kavga

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