Maske Kimsin Sen'de Ayna kim çıktı? Ayna'nın kim olduğu belli oldu!

Maske Kimsin Sen programının jüri koltuğunda Melis Sezen, Doğu Demirkol, Eda Ece ve Alican Yücesoy oturuyor. Sunuculuğu ise Tansel Öngel yapıyor. Programın geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümünde Şövalye maskesinin ardındaki isim 63 yaşındaki Ender Saraç çıkmış ve sahnede yaklaşık 25 kilo ağırlığındaki kostümle horon tepen Saraç, herkesi şaşırtmıştı. Bu hafta da Ayna maskesini giyen isim belli oldu. Peki Ayna kim çıktı?

MASKE KİMSİN SEN'DE AYNA KİM ÇIKTI?

Ayna kostümünü giyen ismin, sosyal medyada Biran Damla Yılmaz olduğu tahmin ediliyordu. Tahminler doğru çıktı. 22 Ocak akşamında yayınlanan Maske Kimsin Sen'in yeni bölümünde Ayna kostümünün ardındaki ünlü isim Biran Damla Yılmaz çıktı.

BİRAN DAMLA YILMAZ KİMDİR?

28 Haziran 1997 İstanbul doğumlu Biran Damla Yılmaz 24 yaşındadır. Kırgın Çiçekler dizisi ile adını duyuran Biran Damla Yılmaz, Yasak Elma dizisinde Kumru rolünü üstlendi. Oyunculuk kariyerine 2013'te başlayan Yılmaz, halen konservatuar okuyor. Çılgın Dersane 4: Ada, Baraj, Kırgın Çiçekler, Canevim gibi projelerde yer aldı.

ŞÖVALYE, İSKELET, AĞAÇ, GLADYATÖR, GÖZCÜ AÇIKLANDI!

Geçtiğimiz haftalarda Şövalye maskesinin ardındaki isim Ender Saraç, İskelet maskesinin ardındaki isim ise Kerem Cem çıkmıştı. Ağaç Derya Baykal, Gladyatör Hazer Armani, gözcü ise Ümit Karan çıkmıştı.





