Maske Kimsin Sen final mi yapacak? Sosyal medya çalkalandı! Maske Kimsin Sen ne zaman final yapacak?

FOX TV'de her Cuma ve Cumartesi ekrana gelen eğlence programı Maske Kimsin Sen'in final olacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İzleyiciler iddiaların gerçekliğini araştırmaya koyuldu.

MASKE KİMSİN SEN FİNAL Mİ YAPACAK?

Sunuculuğunu Tansel Öngel'in yaptığı ve jüri koltuğunda Alican Yücesoy, Melis Sezen, Eda Ece ve Doğu Demirkol'un oturduğu program için final iddiaları gündeme geldi. Her bölüm birbirinden farklı kostümlerle ünlülerin danslar eşliğinde şarkı söylediği program, format gereği takılan maskeler nedeniyle eleştiri konusu olmuştu.

Twitter'da yapılan pek çok paylaşımda programın final tarihi ve detayları araştırılmaya başlandı.

HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Ancak yarışmanın final olacağına dair henüz net bir resmi açıklama yapılmadı. Konu hakkında yeni bir gelişme yaşandığında sayfamızda yer vereceğiz.

İşte final iddiaları hakkında yapılan bazı sosyal medya paylaşımları;



