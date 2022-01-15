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'Maske Kimsin Sen?' jürisi Alican Yücesoy'un eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

15.01.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Alican Yücesoy, 'Maske Kimsin Sen?' programında Eda Ece, Doğu Demirkol ve Melisa Sezen ile jüri üyeliği yapıyor. "Fatmagül'ün Suçu Ne?", "Kördüğüm", "Adanalı", "Bir Başkadır" gibi projelerde yer alan ödüllü oyuncu Alican Yücesoy'un eski eşi meğer herkesin tanıdığı, oyunculuğuyla bir zamanlara damga vuran o isimmiş...

'Maske Kimsin Sen?' jürisi Alican Yücesoy'un eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Birçok oyunda, filmde yer alan ve oyunculuğuyla birden fazla ödülün sahibi olan Alican Yücesoy 'Maske Kimsin Sen?' programındaki sunuculuğuyla çok konuşuldu. Ekranların tanınan simalarından biri olan Alican Yücesoy'un eski eşini duyanlar şaşırıyor.

ALİCAN YÜCESOY'UN ESKİ EŞİ BAKIN KİM ÇIKTI!

'Maske Kimsin Sen?' jürisi Alican Yücesoy, meğer Kırmızı Oda'nın yıldız ismi Melisa Sözen ile bir zamanlar evliymiş! Melisa Sözen, Kırmızı Oda dizisinde psikolojik sorunları olan 'Ayla' rolüne hayat vermiş ve bu roldeki başarılı oyunculuğuyla takdir edilmişti. Alican Yücesoy ile Melisa Sözen 2013'te hayatını birleştirmiş ancak ikili 5 ay sonra 2014'te boşanma kararı almıştı.

'Maske Kimsin Sen?' jürisi Alican Yücesoy'un eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

"ÇOK AŞIK OLDUĞUM İÇİN EVLENDİM"

Melisa Sözen ile evliliği hakkında geçtiğimiz aylarda açıklama yapan Yücesoy, nikah masasına oturduğu için pişman olmadığını belirterek, "Çok aşık olduğum için evlendim" ifadelerini kullanmıştı. Sözen ile halen arkadaş olduğunu söylemiş ve evliliğinin kısa sürede bitmesi hakkında, "Sorumluluk almaktan hiç hoşlanmam" demişti. Sözen ile Yücesoy'un aşkı sette başlamıştı. İkili, 2012-2013'te TRT 1 ekranlarında yayınlanan 'Şubat' adlı dizide 2 sevgiliyi canlandırmıştı.

'Maske Kimsin Sen?' jürisi Alican Yücesoy'un eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Yücesoy, Sözen ile boşanma aşamasındayken, Kuzey-Güney dizisinde 'Venüs' rolüne hayat veren Gökşen Ateş ile yakalandı. Fotoğrafların çekildiğini gören Yücesoy basın mensuplarına, "Daha boşanmadım, evliyim. O fotoğrafları silin. Böyle bir haber çıkarsa aileler yıkılır. Rica ediyorum." dedi.

'Maske Kimsin Sen?' jürisi Alican Yücesoy'un eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı

Yücesoy 2015'te ise, Issız Adam'ın yıldızı Melis Birkan ile ilişki yaşamaya başladı. Ünlü ikili 2019'da ilişkilerini noktaladı.

'Maske Kimsin Sen?' jürisi Alican Yücesoy'un eski eşi bakın kim çıktı! Duyanlar şaştı kaldı


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