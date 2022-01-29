Maske Kimsin Sen 'Kuzgun' kim çıktı? Maske Kimsin Sen 'Kuzgun' belli oldu mu?

Maske Kimsin Sen jüri koltuğunda birbirinden ünlü isimlerin yer aldığı ve sunuculuğunu Tansel Öngel'in üstlendiği bir eğlence programıdır. Kostümü ve sahne performansıyla oldukça dikkat çeken Kuzgun maskesinin ardındaki isim çok merak ediliyor. Sosyal medyada Kuzgun maskesinin ardında kimler olabileceğine dair birçok yorum bulunuyor. Peki Maske Kimsin Sen Kuzgun kimdir?

MASKE KİMSİN SEN KUZGUN KİMDİR?

Maske Kimsin Sen'de Kuzgun maskesinin ardındaki isim henüz belli değil. Ancak bu ismin Kubilay Aka veya Aras Bulut İynemli olabileceği düşünülüyor.

AYNA KİM ÇIKTI?

Sosyal medyada, Ayna maskesinin ardındaki ismin Biran Damla Yılmaz olduğu konuşulmuştu. Tahminler doğru çıktı ve geçtiğimiz hafta yayınlanan programda Ayna maskesinin ardından Yılmaz çıktı.

ÖRDEK, ASLAN, UNİCORN VE DİNAZOR KİM?

Ördek, Aslan, Unicorn ve Dinazor henüz belli olmadı. Ördek maskesinin ardındaki ismin Aslı Bekiroğlu, Zeynep Bastık, Merve Dizdar, Aslı Bekiroğlu veya Ece Seçkin olabileceği söyleniyor.

Aslan maskesinin ardındaki ismin ise Özge Borak, Defne Samyeli, İrem Derici veya Danla Bilic olabileceği belirtiliyor.





