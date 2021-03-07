Maske komisyonu skandalı Alman siyasetini sarsıyor

Almanya'da koronavirüs salgınına karşı koruyucu maske tedariği konusunda nüfuzunu kullanarak çıkar sağladığı ifade edilen, iktidarın büyük ortağı CDU'ya (Hristiyan Demokrat Birlik) mensup milletvekili Nikolas Löbel'in siyasetten çekileceği bildirildi.

Mannheimer Morgen gazetesinin Löbel tarafından yapılan bir açıklamaya dayandırdığı haberine göre söz konusu milletvekili 31 Ağustos tarihinde bu görevinden ayrılacak ve bir daha milletvekilliğine aday olmayacak.

Löbel'in kendi partisine daha fazla zarar vermemek için, parlamentoda üyesi olduğu Birlik Partileri Grubu'ndan da derhal ayrılacağı bildirildi. CDU'nun Mannheim bölgesi milletvekili Löbel, koruyucu maske tedariği konusunda özel bir firma adına girişimleri karşılığında 250 bin euro almakla itham ediliyor. Açıklamasında, tavrından dolayı özür dileyen 34 yaşındaki milletvekili daha önce Federal Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu'ndan da ayrılmıştı.

"Demokratik kültürün temeli sarsılıyor"

Yaşanan gelişmeleri yine Mannheimer Morgen gazetesine değerlendiren seçim araştırmacısı Matthias Jung, Birlik Partileri üyelerinin maske ticareti üzerinden haksız kazanç sağlamalarının, "demokratik kültürün temelini sarstığını" belirtti. "Bu durum, özellikle şu anda yaşanan eksikliklerden dolayı, kriz yönetimine duyulan memnuniyetsizliğin üst seviyede olduğu bir dönemde korkunç bir işaret" diyen Jung, önce yeterince maske bulunmadığını, ardından aşı kampanyası yönetiminde sorunlar yaşandığını, şimdi ise hızlı testler konusunda problemler olduğunu vurgulayarak, "böyle bir durumda milletvekillerinin kişisel ilişkilerini kendi çıkarları için kullanmaya başlaması tabii ki demokratik kültürümüzü yıpratır" dedi.