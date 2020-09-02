Maske kullanımında alerjik reaksiyona karşı 6 öneri!

Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 pandemisi, 7’den 70’e günlük alışkanlıklarımızı tepeden tırnağa değiştirirken, maskeyi de vazgeçilmez hale getirdi. Ancak piyasada Covid-19 için tasarlanmış renk renk, çeşit çeşit, desenli hatta bir aksesuar gibi göz alıcı maskeler bazı durumlarda fayda yerine sağlığımıza zarar verebiliyor!

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. İkbal Esen Aydıngöz, gerek yüzyılın salgını Covid-19 enfeksiyonuna karşı gerekse açık havada pek çok alerjene karşı önemli bir korunma aracı olan maskelerin, bazı kişilerde alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini belirterek “Korunma amaçlı kullandığımız maskelerin de alerjik reaksiyon yapabileceği tespit edilmiştir. Üretim aşamasında kullanılan kimyasal maddeler, boyalar deride tepkiye neden olabilmektedir. Ayrıca imalat aşamasında kullanılan lastik, metal türevleri, yapıştırıcı ve apre de deride sorun yaratabilir. Tekstil maddelerine eklenen antimikrobiyeller, yumuşatıcılar, alev almaya karşı koruyucular, leke tutmayı engelleyen maddeler de zaman içinde deride reaksiyonlara neden olur” diyor.