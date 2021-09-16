Maske Kullanmak Çocuklara Zararlı mı?

Uzmanlar, Corona virüsüne karşı maske kullanmanın çocuklara zarar verdiği gibi temelsiz bazı iddiaların hiçbir bilimsel dayanağı olmadığını söylüyor. Yani, maske takmak çocuklara zarar vermiyor.

Maske kullanımının çocuklara zarar verdiği gibi asılsız iddialar, ABD'de okulların yüz yüze eğitime yeniden açıldığı ve Corona vakalarının özellikle maske kullanımının zorunlu olmadığı okullarda hızla arttığı son dönemde sosyal medya ve diğer mecralarda yayılıyor.

Temelsiz iddialardan bazıları nemlenen maskelerde mikrop üremesi ve maskelerin karbondioksit seviyesini yükseltmesi. Ancak uzmanlar, bez maskelerin düzenli olarak yıkanmasının gereken temizlik ve güvenliği sağlayacağını kaydediyor.

Kimileri, küçük çocukların, sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin maske takması nedeniyle eğitim ve öğretim sürecine katkıda bulunan önemli görsel ve sosyal işaretleri algılayamadığını savunuyor. Diğerleriyse görsel ya da işitsel engelli çocukların uyum sağlamayı öğrendiğini, diğer çocukların da bunu başarabileceğini kaydediyor.

Dünyaca ünlü tıp merkezi Mayo Clinic’in çocuk hastalıkları bölümünde enfeksiyon kontrolu uzmanı Dr. Emily Levy, "Maskelerin çocuk gelişimi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını henüz lesin olarak bilmiyoruz; ancak virüsün bulaşmasını durdurmaya çalışmamanın olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz" dedi.

Okula giden çocukların maske kullanmasının, diğer çocuklar ve yetişkinlere virüsün bulaşmasını azalttığı ile ilgili güçlü kanıtlar bulunuyor.

Arizona eyaletinin Maricopa ilçesindeki 166 okul çapında yapılan araştırma da bu kanıtlardan biri. Maricopa Halk Sağlığı Dairesi Başkanı Dr. Rebecca Sunenshine, maske kullanımının zorunlu olmadığı okullardaki enfeksiyon vakası sayısının maskelerin zorunlu olduğu okullara kıyasla iki kat fazla olduğunu kaydetti.

Kuzey Carolina eyaletindeki okullarda yapılan araştırmalarda da maske kullanımının özellikle fiziksel mesafe ve diğer önlemlerle beraber Corona virüsünün yayılma oranını büyük ölçüde azalttığı görülüyor.

Cincinnati Çocuk Hastanesi'nden enfeksiyon önleme ve kontrol uzmanı Dr. Joshua Schaffzin, bulaşıcı hastalıklarla mücadelede işe yarayan sadece tek bir önlem olmadığını, ancak okulları daha güvenli hale getirmede maske kullanımının kilit önem taşıdığıyla ilgili birçok kanıt olduğunun altını çiziyor.

Doktorlar, maske kullanımına bağlı cilt tahrişini önlemek için bez maskelerin sık sık yıkanmasını, maskelerin yüze iyi oturduğundan emin olunmasını, yumuşak ve havadar kumaşlardan yapılan maskelerin tercih edilmesini öneriyor.

