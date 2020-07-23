Maske Kuralları Avrupa Ülkelerinde Nasıl Uygulanıyor?

Avrupa ülkeleri Corona virüsü salgınının ardından ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmek için çalışıyor. Salgının başlangıcında tartışılmış olsa da hükümetler artık salgının yayılmasını önlemekte maske takmanın önemini kabullenmiş durumda. Son olarak İngiltere mağaza ve süper marketlerde Cuma gününden itibaren maske takılmasını zorunlu hale getiren bir yasayı kabul etti. İngiltere’de toplu taşıma araçlarında da maske takmak zorunlu.

Peki Avrupa’nın en büyük ekonomilerinde maske konusundaki uygulamalar neler?

Almanya: Maske kullanımına ilişkin kuralları her eyalet kendisi belirliyor. Ancak mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takılması ülke genelinde zorunlu. Bazı eyaletler maske takmayanlara para cezası keserken bazıları cezai yaptırım uygulamamayı tercih ediyor.

Fransa: Vaka sayısının yeniden yükselmesinin ardından Fransa’da tüm kapalı alanlarda maske takmanın gerekli olduğu bir kez daha vurgulandı. Turist sayısının fazla olduğu bazı kasabalardaysa kalabalık açık hava mekanlarında maske takmak zorunlu hale getirildi.