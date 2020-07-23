Maske Kuralları Avrupa Ülkelerinde Nasıl Uygulanıyor?

Avrupa ülkeleri Corona virüsü salgınının ardından ekonomilerini yeniden faaliyete geçirmek için çalışıyor. Salgının başlangıcında tartışılmış olsa da hükümetler artık salgının yayılmasını önlemekte maske takmanın önemini kabullenmiş durumda. Son olarak İngiltere mağaza ve süper marketlerde Cuma gününden itibaren maske takılmasını zorunlu hale getiren bir yasayı kabul etti. İngiltere’de toplu taşıma araçlarında da maske takmak zorunlu.
Peki Avrupa’nın en büyük ekonomilerinde maske konusundaki uygulamalar neler?
Almanya: Maske kullanımına ilişkin kuralları her eyalet kendisi belirliyor. Ancak mağazalarda ve toplu taşıma araçlarında maske takılması ülke genelinde zorunlu. Bazı eyaletler maske takmayanlara para cezası keserken bazıları cezai yaptırım uygulamamayı tercih ediyor.
Fransa: Vaka sayısının yeniden yükselmesinin ardından Fransa’da tüm kapalı alanlarda maske takmanın gerekli olduğu bir kez daha vurgulandı. Turist sayısının fazla olduğu bazı kasabalardaysa kalabalık açık hava mekanlarında maske takmak zorunlu hale getirildi.
İtalya: İtalya’da maske takmak kamuya açık kapalı mekanların hepsinde zorunlu. Bunlara toplu taşıma da dahil. Ayrıca açık havada sosyal mesafenin korunamayacağı alanlarda da yine maske takmak zorunlu. Maske uygulamasıyla ilgili kuralların ne kadar sıkı uygulanacağınaysa bölgeler kendileri karar veriyor.
İtalya bundan iki ay öncesine kadar Avrupa’da salgının merkezi durumundaydı. Ülkede yaklaşık 35 bin kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Hollanda: Toplu taşımada maske takmak havaalanları da dahil olmak üzere, aksi belirtilmedikçe zorunlu.
İspanya: Madrid ve Kanarya Adaları hariç İspanya’da evden çıkar çıkmaz maske takmak zorunlu. Bu kural ev dışındaki her yer için geçerli. Madrid ve Kanarya Adaları’ndaysa açık havada kişilerin 1,5 metre fiziksel mesafelerini koruyabildikleri durumlarda maske takma gerekliliği yok.
İspanya’da son haftalarda özellikle Katalonya bölgesinde ve Barcelona metropolü civarında vaka sayısında tırmanış yaşanıyor. Avrupa’da karantina önlemlerini en sıkı uygulayan ülke olarak bilinen İspanya, ülke genelindeki karantina uygulamasını yaklaşık beş hafta önce terk etmişti. Geçen haftasonunda Katalonya bölgesinde 1.000’in üzerinde yeni vaka tespit edilirken 4 milyon nüfuslu bölge halkına yeniden evde kalma çağrıları yapılmaya başlandı.
Polonya: Kamuya açık kapalı mekanlarda 2 metre fiziksel mesafe kuralı korunamıyorsa maske takma gerekliliği var.
Yunanistan: Toplu taşıma araçlarında, süper marketlerde ve salgınla ön cephede mücadele eden acil durum ekipleri arasında maske takmak zorunlu.
İsveç: Avrupa’nın geri kalanının aksine İsveç’te maske takanlar oldukça nadir. Kamu Sağlığı dairesi sosyal mesafeyi desteklese de maskenin salgının önlenmesine fayda sağladığı konusunda çalışmaların sonuçsuz olduğunu söylüyor.
Avrupa’nın yüksek vaka sayıları ve can kayıplarıyla boğuştuğu dönemde İsveç, salgına karşı sıkı karantina önlemleri almadığı için eleştirilmişti.
Salgında yaklaşık 5.646 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bu rakam nüfusa oranla ne kadar diğer kuzey ülkelerinden fazla olsa da İngiltere ve İspanya gibi Avrupa ülkelerinin oldukça gerisinde kaldı. İsveç’nin önde gelen salgın hastalık uzmanı Anders Tegnell, geçen hafta yaptığı açıklamada ölü ve vaka sayılarına bakıldığında İsveç’e salgınla mücadele yöntemiyle ilgili yöneltilen eleştirilerin haksız çıktığını söyledi.