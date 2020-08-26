Maske nasıl takılır? Doğru maske kullanımıyla ilgili bilmeniz gereken her şey

Koronavirüs pandemisi (Covis-19) ile birlikte dünya çapında tüm insanların hayatları değişikliğe uğradı. Başta maske kullanımı olmak üzere sosyal mesafe ve hijyen konuları ön plana çıktı. İkinci dalga tehditi ile karşı karşıya kaldığımız şu günlerde ise maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen konularının altı bir kez daha kalın bir şekilde çiziliyor. Normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde ilerlemesi ve yeni koronavirüs kısıtlamaları ile karşı karşıya kalmamak için başta doğru maske kullanımına dikkat etmeliyiz. Doğru maske kullanımı ile ilgili akıllarda en çok şu üç soru yer almakta:

Maske nasıl takılır?

Kullanımı sırasında nelere dikkat etmek gerekir?

Maske nasıl çıkarılır?

Doğru maske kullanımı için adım adım yapmanız gerekenler...

MASKE NASIL TAKILIR?

Maskeyi takmadan önce mutlaka 20 saniye boyunca ellerinizi sabunlu suyla yıkamalısınız.

Ellerinizi kağıt havluyla kuruttuktan sonra maskenizi takın.

Maskenizi takmadan önce kullanılmamış olduğundan emin olun. Üzerinde herhangi defo, delik ya da yırtık var mı kontrol edin.

Maskenin üst kısmında ince metal bir şerit olması gerekiyor. Metal şerit burnunuzun üzerine gelecek şekilde konumlandırın.

Maskenizi halkalarından tutup bir halkayı bir kulağınızın, diğer halkayı da diğer kulağınızın etrafına geçirerek takın.

Maskenin üzerindeki metal şeridi burnunuzu saracak şekilde hafifçe bastırın.

Maskenizi çenenizi kapatacak şekilde yerleştirin.

MASKE KULLANIMI ESNASINDA NELERE DİKKAT EDİLMELİ

Tıbbi maskeler bir kişinin kullanımı için ve tek kullanımlık olarak üretilir. Bir kez kullanıldıktan sonra atılmalı ve aynısı tekrar kullanılmamalıdır.

Kirlenmiş olabileceği için maskenin ön kısmına kesinlikle dokunmayın.

MASKE NASIL ÇIKARILIR?