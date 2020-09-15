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Maske olarak yüzüne yılan sardı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.09.2020 15:59 | Son Güncelleme

İngiltere’de bir otobüs içinde yüzünü maske yerine yılanla kapatan adam kameralara yakalandı.

Maske olarak yüzüne yılan sardı

Toplu taşımada yüz maskesi takma zorunluluğuna farklı bir bakış açısı gibi duran bu uygulama, aynı zamanda oldukça tehlikeli görünüyor.

İsmi açıklanmayan adam İngiltere Manchester’a giden bir otobüste, daha önce hiç görülmemiş bir yüz maskesi taktı.

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Sıradışı yüz maskesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken yolcu, zaman zaman maskesini çıkararak yılanın trabzanlar etrafında kıvrılmasına izin verdi. Yüze yılan takarak koronavirüsün engellenemeyeceğini söylemek içinse epidemiyolog olmaya gerek yok.

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Otobüsteki bir görgü tanığı ise yerel basına yaptığı açıklamada, olayın kesinlikle eğlenceli göründüğünü söyledi. 46 yaşında olduğu öğrenilen ama ismini açıklamayan başka bir görgü tanığı ise “Yılanı yüzüne maske gibi sarmıştı. İlk başta bunun değişik bir kumaş maske olduğunu düşündüm, ama sonra otobüsteki demirlere sarılınca yılan olduğunu anladım. Otobüsteki kimse bundan rahatsız olmadı, ama biri video çekti” dedi.

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Fotoğraf daha sonra olayın yaşandığı Swinton bölgesinin Facebook grubunda paylaşılınca, olaya bir çok yorum geldi. Bir kullanıcı “Bununla aynı otobüste asla olmam” derken, başka bir kullanıcı “Çığlık atarak aşağı inerdim veya çoktan ölmüş olurdum” dedi.

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Yılanlı yolcuyla ilgili gelen başka bir yorumda ise ilginç bir teori bulunuyor; “İnsanlarla arana sosyal mesafe koymak çok büyük bir zorluk olmamalı”

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