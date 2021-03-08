Maske skandalı milletvekiline istifa getirdi

Koruyucu maske tedariği sırasında nüfuzunu kullanarak maddi menfaat sağladığı ortaya çıkan iktidar ortağı Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Milletvekili Nikolas Löbel, partisine daha fazla zarar vermemek için milletvekilliği görevinden derhal istifa ettiğini açıkladı.

Löbel daha önce yaptığı açıklamada, CDU Meclis Grubu'ndaki görevinden ayrıldığını, eylül ayında yapılacak federal parlamento seçimlerinde de yeniden aday olmayacağını belirtmişti.

CDU'nun Mannheim bölgesi milletvekili Löbel, koruyucu maske tedariği konusunda özel bir firma adına girişimleri karşılığında 250 bin euro almakla itham ediliyor. Açıklamasında, tavrından dolayı özür dileyen 34 yaşındaki milletvekili daha önce Federal Parlamento Dış İlişkiler Komisyonu'ndan da ayrılmıştı.

NUSSLEIN'A DA BASKI VAR

Aynı sekilde, başka bir maske tedariği ile ilgili nüfuzunu kullanarak çıkar sağlamakla suçlanan iktidarın en küçük ortağı Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) milletvekili Georg Nüsslein'ın da, Löbel gibi milletvekilliğinden istifa etmesi yönünde baskılar artıyor.