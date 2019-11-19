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Maske takarak girdikleri bağ evinden 10 bin lira gasp eden 4 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 15:38 | Son Güncelleme

Kayseri’de, maske giyerek girdikleri bağ evinin sahibini kelepçe takarak yere yatıran ve 9 bin 700 TL parasını gasp eden 4 kişi, kiraladıkları aracın GSP kayıtları incelenerek düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Seyrantepe mevkiinde 16 Kasım günü sabah saat 04.00’da 43 yaşındaki M.A.K.’nin kaldığı konteyner tipi bağ evine gelen kar maskeli ve silahlı 4 kişi kendilerini polis olarak tanıttı.

Kayseri’de, maske giyerek girdikleri bağ evinin sahibini kelepçe takarak yere yatıran ve 9 bin 700 TL parasını gasp eden 4 kişi, kiraladıkları aracın GSP kayıtları incelenerek düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Kazım Karabekir Mahallesi Seyrantepe mevkiinde 16 Kasım günü sabah saat 04.00’da 43 yaşındaki M.A.K.’nin kaldığı konteyner tipi bağ evine gelen kar maskeli ve silahlı 4 kişi kendilerini polis olarak tanıttı. M.A.K.’yi zorla yere yatıran ve kelepçe takan gaspçılar, 9 bin 700 TL parayı alarak kaçtı.
Gasp edilen M.A.K.’nın şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili olarak çalışma yaptı. Bir görgü tanığının verdiği bilgiler doğrultusunda çalışma yapan Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlılardan O.A.’nın ismine ulaştı. Yapılan araştırmalarda O.A.’nın araç kiraladığını belirleyen ekipler, kiralanan aracın GPS kayıtlarını inceleyerek olaya karışan zanlıların 27 yaşındaki Y.B., 29 yaşındaki H.B., 25 yaşındaki O.A. ve 40 yaşındaki O.K. olduğunu tespit etti.
Gasp şüphelisi 4 kişi, polis ekiplerinin yaptığı eş zamanlı operasyonla yakalanırken, evlerde yapılan aramalarda bir adet av tüfeği, bir adet oyuncak tabanca, olayda kullanılan maskeler ve eşyalar ele geçirildi.
Yetkililer, gözaltına alınan zanlıların haklarındaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiğini bildirdi.

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