HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Maske takarken cildinizi koruyun

Maske takarken cildinizi koruyun

SAĞLIK HABERLERİ  | 16.07.2020 13:53 | Son Güncelleme

Koronavirüsten korunmak için kullandığımız yüz maskesinin ciltte istenmeyen problemler yaratabildiğini söyleyen uzmanlar, sivilce, kızarıklık ve kaşıntı yaşayanlara bazı önerilerde bulundu.

Maske takarken cildinizi koruyun

Maske takma sonrası ciltte oluşan yağlanma, tahriş ve sivilce oluşabiliyor. Vücudumuzun en hassas organı olan derimizin bu dönemde bakımı oldukça önem taşıyor. Bütün gün maske takma zorunluluğu olanlar, ciltlerini nasıl daha etkili bir şekilde koruyabilir? Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın anlattı.

TERLEMEYLE SİVİLCE OLABİLİR

Sivilce oluşmasının en sık nedeni yağ bezlerinin aşırı çalışmasıdır. Yağ bezi salgısı olan sebum, yağ asitlerinden, trigliseridlerden, yağ esterleri ve skualenden oluşur. Yağ bezi içeriği olan serbest yağ asitlerinin parçalanması, bu bölgede iltihabi reaksiyonları başlattığı gibi patojen bakterilerin çoğalmasını da tetikler. Covid döneminde zorunlu olarak kullandığımız maskeler maalesef yüzümüzde terleme ve sürtünme ile sivilcelenmenin oluşumu için uygun ortam yaratır. Ter salgısının artması direkt olarak sebum (yağ) üretimini de arttırır. Ter ve yağlanma cildin mikrobiyatasını bozarak bazı patojen cilt akarlarının çoğalmasına neden olur. Demodikozis denilen ve normal olarak cildin yağlı bölgelerinde bulunan akarın miktarı yağlanma artışı ve birlikte artar. Yüzün özellikle maske ile örtülü kalan kısımlarında sivilcelenmeye neden olur.

GÜN BOYU ARTAN ISI İLE KIZARIKLIK OLABİLİR

Gün boyu maske ile örtülü olan kısımlarda ısı artışı gözlenir. Artan ısı ile birlikte cilt damarlarında genişleme ve kızarıklık meydana gelir. Ciltte oluşan bu kızarıklıklar bir süre sonra kalıcı hale gelerek Roza (gül hastalığı) dediğimiz ciltte kızarıklık ve sivilcelenme ile ortaya çıkan bir tabloya neden olabilir. Baskı, ısı ve sürtünme kıl köklerinde tahrişe neden olarak sivilce çıkışını tetikler. Gün boyu maske takma zorunluluğunun olduğu durumlarda sürtünme etkisi ile mekanik akne oluşabilir.

CİLDİ NASIL KORURUZ?

  • Yumuşak, cildi tahriş etmeyecek temizleyiciler ile bakım yapılmalıdır.

  • Tonik olarak saf gülsuyu, mineralli su veya maden sodası ile silinerek kızarık yatıştırılabilir.

  • Aşırı cilt temizliğinden kaçınmak gerekir. Cildin mikrobiyatasını bozarak akne ve roza hastalığında alevlenmelere neden olabilir.

  • Maske olarak kullanılan materyallerin yarı geçirgen olmasına özen gösterilmelidir. Sentetik, sert, hava almayan maskeler, cilt yapısını bozarak irritan ve kontakt egzamalara zemin hazırlayabilir.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal Tadında Odalar İçin Sevimli BeşiklerMasal Tadında Odalar İçin Sevimli Beşikler
Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...
Jandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylarJandarma astsubay alımı başvuruları devam ediyor! İşte detaylar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Kimlikleri belli oldu! Birçok ile şehit ateşi düştü

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Teknoloji CEO'su başı ve uzuvları kesilmiş halde bulundu

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Diyete başladı ve 134 kiloya düştü: Kilo vermek zorundayım çünkü...

Finalden sonra yemekte buluştular!

Finalden sonra yemekte buluştular!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit!

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz telefon

İlginizi Çekebilir

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Lens kullananlar dikkat! Bunlara dikkat etmezseniz sonuç kötü olabilir...

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Uykusuzluk ve yorgunluk çekiyorsanız nedeni bu olabilir

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

Kadınlar, orgazm için ideal penis boyunu açıkladı

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

2020 Temmuz ayı hacamat takvimi

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Dikkat! Yeterli B12 almıyorsanız sonuçları çok kötü olabilir... İşte belirtiler ve tedavi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Geceleri mide ağrısı ile uyanıyordu! Böyle kurtuldu

Geceleri mide ağrısı ile uyanıyordu! Böyle kurtuldu

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış!

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...

Siğilden kurtulmak meğer çok kolaymış! Ponza taşı ve dondurma tedavisi ile...

Klima kullananlar dikkat! Halınız varsa...

Klima kullananlar dikkat! Halınız varsa...

Serinlemek isterken klima kurbanı olmayın

Herkes koronavirüs bulaşmasından korkuyor ama...

Acıbadem Sağlık Grubu'ndan 'sahte hemşire' iddiasına yalanlama

Acıbadem Sağlık Grubu'ndan 'sahte hemşire' iddiasına yalanlama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.