Maske takarken cildinizi koruyun

Maske takma sonrası ciltte oluşan yağlanma, tahriş ve sivilce oluşabiliyor. Vücudumuzun en hassas organı olan derimizin bu dönemde bakımı oldukça önem taşıyor. Bütün gün maske takma zorunluluğu olanlar, ciltlerini nasıl daha etkili bir şekilde koruyabilir? Liv Hospital Dermatoloji Uzmanı Dr. Figen Akın anlattı.

TERLEMEYLE SİVİLCE OLABİLİR

Sivilce oluşmasının en sık nedeni yağ bezlerinin aşırı çalışmasıdır. Yağ bezi salgısı olan sebum, yağ asitlerinden, trigliseridlerden, yağ esterleri ve skualenden oluşur. Yağ bezi içeriği olan serbest yağ asitlerinin parçalanması, bu bölgede iltihabi reaksiyonları başlattığı gibi patojen bakterilerin çoğalmasını da tetikler. Covid döneminde zorunlu olarak kullandığımız maskeler maalesef yüzümüzde terleme ve sürtünme ile sivilcelenmenin oluşumu için uygun ortam yaratır. Ter salgısının artması direkt olarak sebum (yağ) üretimini de arttırır. Ter ve yağlanma cildin mikrobiyatasını bozarak bazı patojen cilt akarlarının çoğalmasına neden olur. Demodikozis denilen ve normal olarak cildin yağlı bölgelerinde bulunan akarın miktarı yağlanma artışı ve birlikte artar. Yüzün özellikle maske ile örtülü kalan kısımlarında sivilcelenmeye neden olur.