Maske Takıp Takmamak Siyasi Bir Tercih mi?

ABD’de Corona virüsü salgını gölgesinde yapılan Ulusal Anma Günü törenlerinde iki zıt görüntü dikkat çekti. Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump o gün yine maske takmamış, salgın döneminde 2 ay sonra ilk kez evinden çıkan Demokrat başkan adayı Joe Biden ise siyah bir maske takarak anıta çelenk bırakmıştı. Başkan Donald Trump, suni solunum cihazı üreten Ford fabrikasını ya da Honeywell maske fabrikasını ziyaret ettiğinde de maske takmamıştı. Trump’ın maske takmamaktaki ısrarı, ABD liderinin Corona virüsü salgını döneminde kamuoyu nezdinde örnek teşkil etmesi gerektiği tartışmasını başlattı. Kasım ayında yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Demokrat Parti’nin başkan adayı olarak Cumhuriyetçi Donald Trump’ın karşısına çıkacak olan Joe Biden ABD Başkanı’nı maske takmadığı için “tam bir aptal. Lider olarak örnek olması gerekir” sözleriyle eleştirdi. Başkan Trump ise kendisine her gün Corona testi yapıldığını ve sosyal mesafe kurallarına da uyduğunu söyleyerek maske takmasına gerek olmadığını savunuyor. Beyaz Saray çalışanlarınınsa maske takmaları zorunlu.

“Fizik kuralları siyasi partiye göre değişmiyor” ABD’de rakip iki siyasetçi arasındaki bu fark ülkedeki daha büyük bir siyasi kutuplaşmayı gözler önüne seriyor. Kaiser Aile Vakfı’nın son dönemde yaptığı bir ankete göre, Amerikalılar’ın dört üçü evden çıkarken çoğu zaman ya da her zaman maske taktıklarını söylerken, bu oran Cumhuriyetçiler’de yüzde 58’e, Cumhuriyetçi erkeklerde de yüzde 49’a düşüyor. Henüz yayınlanmayan bir araştırma da, Cumhuriyetçiler’in sosyal mesafe tavsiyelerine uyma ihtimalinin daha düşük olduğunu gösteriyor. California Üniversitesi öğretim üyesi Kim Prather, “Bu durum beni üzüyor. Hangi siyasi partiden olduğunuza bağlı olarak fizik kuralları değişmiyor” diyor. Aşı ya da tedavi geliştirilmediği sürece, maskeler Covid-19 salgınıyla mücadelede elde bulunan az sayıdaki araçlardan biri. Kim Prather, Science dergisinde yayımlanan ve özellikle kapalı ortamda maske takmanın evrensel olması gerektiğini vurgulayan makalede imzası bulunan yazarlaran biri. Prather, ABD’de maske konusunda siyasi partiler arasında yaşanan kutuplaşmanın ülkede normale dönüşü zorlaştıracağı görüşünde. Salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlerin aşamalı şekilde gevşetilmesiyle normal faaliyete dönüş başlarken uzmanlar enfeksiyon vakalarının ve ölümlerin yeniden yükselme ihtimali olduğu konusunda uyarıda bulunuyor.

Prather, “Maske kullanır ve bu konuda akıllıca davranırsak yeniden dışarı çıkabiliriz” diyor. Hastalığın yayılması riski, rüzgarın etkisiyle parçacıkların uçuştuğu, güneş ışığının da muhtemelen virüsü öldürdüğü açık havada daha düşük. Çok sayıda restoran ilk aşamada yalnızca açık havada hizmet vermeye başlıyor. Ancak yine de hala risk var ve maske takılması bu riski azaltabilir. Prather, “Açık havada enfekte bir kişinin yanında oturuyorsanız ve bu kişi sizle bir saat sohbet ediyorsa, o zaman muhtemelen çok miktarda virüsü solumuş olacaksınız” diyor. Corona virüsü genellikle virüslü damlacıklardan bulaşıyor. Virüsün havadaki parçacıklar yoluyla bulaştığı da gözlemlense de, bunun ne kadar önemli bir rol oynadığı henüz bilinmiyor. Ev yapımı olan maskelerin bile virüslü damlacıklara karşı koruma sağladığı, maskenin yüze tam oturması halinde havadan bulaşma olasılığı olan partikülleri de engelleyebileceği belirtiliyor. Maske bizi mi yoksa başkalarını mı korur? Kim Prather, herkesin semptom göstermese bile maske takması gerektiğini çünkü semptom göstermeyenlerin de virüsü bulaştırabileceğine dikkat çekiyor ve ekliyor: “Maskeyi başkalarını korumak için takarsınız. Maskeyi takan da virüse karşı bir bir ölçüde korunur. Ancak hasta olan kişinin kendimiz olması ihtimaline karşı emisyonlarımızı sınırlamak daha önemli.”