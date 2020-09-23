HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Maske takmadığı için ceza kesilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı

Maske takmadığı için ceza kesilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 11:17 | Son Güncelleme

Bursa Osmangazi'de polisin yaptığı denetimlerde, maske takmadığı için ceza yazılıp, maske verilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı.

Maske takmadığı için ceza kesilen kişi, 5 dakika sonra yeniden maskesiz yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Osmangazi ilçesindeki birçok noktada maske denetimi yaptı. Osmangazi İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik de denetimlere katıldı. Ekipler, kıraathane, taksi durakları, berberler, çay bahçeleri ve restoranlarda da denetim yaptı. İş yerlerinde bulunanlar ve caddelerde yürüyen vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı. İlçe Emniyet Müdürü Memduh Pişik, maske takmayan ve ceza yazılan bazı kişilere "Gitti 900 lira" dedi.

5 DAKİKA SONRA YENİDEN YAKALANDI

Polisin maske takmadığı için ceza yazıp, maske verdiği bir kişi ise, 5 dakika sonra bu kez maske kolunda yürürken yakalandı. Ekipler, genci uyararak maskeyi takmasını sağladı.

Denetimde, maske takmayan 36 kişiye 900’er liradan toplam 32 bin 400 lira para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık Yer: Kütahya! İlk kez böyle bir olay yaşadık
243 bin başvuru sonuçlandırıldı243 bin başvuru sonuçlandırıldı
Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu? Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu?
En Çok Okunan Haberler
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Macron: Türkiye'ye saygı duyuyoruz ve diyaloğa hazırız
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Bolu'daki katliamda sanıklara ceza yağdı
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
Mayolu deniz pozlarıyla Instagram'ı salladı!
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
İl genelinde flaş karar! Banka ve AVM'lerde zorunlu oldu
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Koronavirüsten öldü, tabutu yakıldı
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
Hiç gitmediği İstanbul'dan hatalı park cezası geldi
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
Canlı yayın karıştı! Tartışma damga vurdu: Yayını terk etti
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Diğer Haberler
Üsküdar sahilinde Kız Kulesi karşısındaki iki büfe için yıkım kararı!
Kız Kulesi karşısındaki iki büfe için yıkım kararı!
FETÖ'cü polis, yurt dışına kaçmak istemeyen eşine 'tatile gidiyoruz' demiş
FETÖ'cü polis, yurt dışına kaçmak istemeyen eşine 'tatile gidiyoruz' demiş
AYM'den bireysel başvurularla ilgili açıklama
243 bin başvuru sonuçlandırıldı
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Ersin Düzen ayda 400 bin TL mi kazanıyor? Atila Sertel'den flaş iddia! Belgeler yayınladı
Ersin Düzen TRT'den ne kadar maaş alıyor? Flaş iddia
Annenin feryadı karşılıksız kalmadı! Kızı aylar sonra ayağa kalktı
Annenin feryadı karşılıksız kalmadı! Kızı aylar sonra ayağa kalktı
Vatandaşı tedirgin eden olay! Her gün onlarca balık ölüyor
Onlarcası öldü, bir o kadarı da can çekişiyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.