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  4. Maske takmadığı için ceza yedi, 'karım benimle kavga eder' dedi

Maske takmadığı için ceza yedi, 'karım benimle kavga eder' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2020 11:28 | Son Güncelleme

Bursa’da maske takmadığı için polis tarafından 900 lira ceza kesilen S.K. (45), “Bu para çok fazla. Karım benimle kavga edebilir” dedi.

Maske takmadığı için ceza yedi, 'karım benimle kavga eder' dedi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün merkez Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde birçok noktada maske denetimi yaptı. Bu kapsamda kafe ve restoranlar denetlendi, vatandaşlar maske, sosyal mesafe ve temizlik konusunda uyarıldı.

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Ekipler, Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı’nda maskesiz S.K.’ye 900 TL ceza yazdı. S.K., 900 TL’nin çok fazla olduğunu belirterek, "Neden alıştıra alıştıra ceza yazmıyorsunuz? İnsanlar maskeye alışamadı. Karım benimle niye maske takmadın diye kavga edebilir” dedi.

Denetimlerde polis ekipleri, 54 kişiye 900’er liradan toplam 48 bin 600 TL para cezası yazdı.

DHA

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