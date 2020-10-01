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  4. Maske takmadığı için ceza yedi, polislere “İyi maaşınız çıktı” dedi

Maske takmadığı için ceza yedi, polislere “İyi maaşınız çıktı” dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 13:12 | Son Güncelleme

Çorum’da korana virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske takmadığı için 392 lira idari para cezası uygulanan vatandaş, "İyi maaşınız çıktı" diyerek polise tepki gösterdi.Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı.

Çorum’da korana virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında yapılan denetimlerde maske takmadığı için 392 lira idari para cezası uygulanan vatandaş, "İyi maaşınız çıktı" diyerek polise tepki gösterdi.
Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında maske, mesafe ve hijyen denetimi yapıldı. İnsan yoğunluğunun fazla olduğu Gazi Caddesi’nde maskesiz dolaşan Alp Ü. isimli bir kişi, 392 lira para cezası uygulayan polise “İyi maaşınız çıktı” diyerek tepki göstererek ceza yememek için direndi. Polislerin kimlik istemesi üzerine fizik tedavi gördüğünü iddia eden Alp Ü., “Tamam da hastaneden geliyorum. Neden anlamıyorsunuz. Hastanede fizik çalışıyorum. Hastayım, felç geçirdim diyorum. İnanmıyorsunuz. Bankayla konuşuyorum. Müşteri temsilcisi sesin gelmiyor” dedi. Bu sözler üzerine görevli polis, “Sağlığınız için bu maskeyi takmak zorundasınız. Bunun bahanesi yok. Biz akşama kadar telefonla görüşüyoruz ancak maskemizi çıkarmıyoruz. İçişleri Bakanlığının genelgesi” sözleriyle karşılık verdi.

“Allah senin başına da versin”
Alp Ü.’den kimliğini ibraz etmesini isteyen polisler, tekrar “Hayır” yanıtı alınca karakola götüreceklerini ifade ettiler. Karakola götürüleceğini duyduktan sonra itirazlarını sürdürmeye devam eden şahıs, “Şimdi işim var benim. Sağlık sorunlarım var. Niye polis merkezine götürüyorsunuz. Hastayım ben, Ankaralara gidip geldim. Sen hastalıktan anlamıyor musun. Allah senin başına versin o zaman” ifadesini kullandı. Şahsın sarf ettiği sözler üzerine soğukkanlılığını koruyan görevli polis, “İyi dilekleriniz için teşekkür ederim” yanıtını verdi.
Ceza yememek için bahaneler üreten şahıs, bir süre sonra telefonla eşini arayarak, eşinden T.C. kimlik numarasını istedi. Eşinin telefonla kimlik numarasını vermesinin ardından ikinci kez kuralları ettiği ortaya çıkan Alp Ü.’ye cezai işlem uygulandı. Bu sözler üzerine polis, “Bizim maaşımız kestiğimiz cezalardan ödenmiyor. Kestiğimiz cezalar size hizmet olarak geri dönüyor merak etmeyin” şeklinde konuştu.
Hiç hizmet görmediğini iddia eden Alp Ü., “Devlet geçim kapısını bulmuş cezalarla. Hizmet diye bir şey yok ama. Benim çok zamanımı aldınız” diyerek uzaklaşmaya çalıştı. 392 lira para cezası kesildikten sonra giden ancak bir süre sonra tekrar polislerin yanına gelen şahıs, “392 lira çok değil mi. Zehir mi saçıyorum ben. Bunalıyorum. Tedavi görüyorum” dedi.

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