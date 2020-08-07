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  4. Maske takmadığı için uyarı alınca... Kadın çalışana yumrukla saldırdı!

Maske takmadığı için uyarı alınca... Kadın çalışana yumrukla saldırdı!

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2020 17:20 | Son Güncelleme

Polonya'da maske takmadan markete giren bir kişi, görevli tarafından uyarılınca sinirlerine hakim olamadı. Kendisini uyaran kadın çalışana yumruk atan adam, gözaltına alındı. Aldığı darbeyle yere yığılan talihsiz kadının ise başına 3 dikiş atıldı.

Polonya’da bir kişi maske takmadan markete girdiği için kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı. Aldığı darbeyle yere yığılan talihsiz kadının başına 3 dikiş atılırken, saldırgan polis tarafından gözaltına alındı.

Polonya’nın kuzeyinde yer alan Bydgoszcz kentinde bir kişi alışveriş yapmak için girdiği markette maske takmadığı için kadın çalışan tarafından uyarıldı. Bunun üzerine kadınla tartışan kişi, maskesiz kendisine hizmet verilmeyeceğinin söylenmesinin ardından öfkeli bir şekilde marketten çıkarak maskesini almaya gitti. Bir süre sonra yüzünde maske ile yeniden markete gelen şahıs, reyonlar arasında alışveriş yaptığı esnada daha önce kendisini uyaran kadın çalışana yumruk attı. 23 yaşındaki çalışan, yüzüne aldığı yumruk darbesiyle yere yığılırken saldırgan ise sakin tavırlarla marketi terk etti.

2 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANABİLİR

Yüzüne aldığı darbenin ardından ilk şoku atlatan kadın, çalışma arkadaşlarından yardım istedi. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan kadının yüzünde kanama ve morluklar meydana gelirken, kafasına 3 dikiş atıldı. Market çalışanları olayı polise bildirdi. Marketteki kamera kayıtlarını inceleyen polis, eşkalini belirlediği saldırganı gözaltına aldı. Savcılığa sevk edilmesi beklenen saldırgan, adam yaralamak suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanabilecek. İHA

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