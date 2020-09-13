HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. "Maske Takmak COVID-19 İçin Bağışıklık Geliştirmeye Yardımcı Olabilir"

"Maske Takmak COVID-19 İçin Bağışıklık Geliştirmeye Yardımcı Olabilir"

13.09.2020 12:16 | Son Güncelleme

Uzmanlara göre maske takmak Corona virüsü salgınıyla mücadelede sanıldığından çok daha önemli bir savunma aracı olabilir.

Maske takmak Corona virüsü salgınıyla mücadelede sanıldığından çok daha önemli bir savunma aracı olabilir.

Bu tespit, New England Journal of Medicine isimli tıbbi yayında yer aldı. Dergide yer alan makalede maske takmanın hastalığın şiddetini azaltmaya ve yeni vakalardaki semptomları azaltmaya yardımcı olabileceği ifadeleri yer aldı.

Makalede maske takmanın virüse karşı bağışıklık oluşmasına katkıda bulunduğu ve bunun virüsün yayılmasını daha da azaltabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar maske takılması sonucu vücuda çok az sayıda virüsün girebileceğini bunun da insan vücudunun virüse karşı bağışıklık geliştirmesine katkı sağlayabileceğini belirtiyorlar.

Makaleyi kaleme alan uzmanlardan biri olan Dr. Monica Gandhi, İngiliz Telegraph gazetesine yaptığı açıklamada maske kullanımının hastalığın belirti göstermeden atlatılması ve vücüdun bağışıklık gelişmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Gandhi, bunun da aşı bulunana kadar bir çözüm olabileceğini ifade etti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz ettiİğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay kimdir?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Koronalı hastanın ölüm raporunu paylaşan vekile Koca'dan cevap
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Bakan Koca'dan şehirlerarası seyahat açıklaması
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Kocası gol atınca adını haykırdı! Bakın o ne dedi
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
Sütyensiz sokak tarzıyla dikkat çekti
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
MEB'den veli toplantılarına yönelik yeni adım!
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
Van'da iğrenç olay! Cami imamı küçük kızı taciz etti
İlginizi Çekebilir
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Kahvaltıda fıstık ezmesi yiyen insanlar yatakta daha iyi
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Doktorlar uyarıyor: Günde 2 şişeden fazla içenler dikkat!
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Trigeminal Nevralji hastalığına yakalandı hayatı kabusa döndü
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Karantinada cinsellikle ilgili yaşanan en büyük sekiz sorun
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Yüz yüze olmayan seks pozisyonları!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
12 Eylül 2020 Cumartesi koronavirüs tablosu kaç oldu? İl il koronavirüs tablosu günlük! Koronavirüs sayısı artan iller! Koronavirüsten kaç kişi öldü?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı! HES kodu nasıl alınır?
Şehirlerarası yolculukta HES kodu şartı! HES kodu nasıl alınır?
11 Eylül 2020 Cuma koronavirüs tablosu kaç oldu? İl il koronavirüs tablosu günlük! Koronavirüs sayısı artan iller! Koronavirüsten kaç kişi öldü?
Güncel koronavirüs tablosu, vaka sayısı ve can kaybı sayısı!
Koronavirüste korkutan tablo: Gençlerde artış gözleniyor
Koronavirüste korkutan tablo! Gençlerde...
Koronavirüsü plazma tedavisi ile yendi!
PTT personeli koronavirüsten böyle kurtuldu
Böbrek kanseri tehlikesi! Erkekleri uyardı: 2 kat daha fazla görülüyor
Doktorlar uyarıyor: Erkekler 2 kat daha fazla görülüyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.