Maske takmak nerelerde zorunlu? Hangi illerde maske takmama cezası var ve ne kadar?

Koronavirüs salgınında yavaş yavaş normalleşme adımları atılsa da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın üstüne basarak belirttiği gibi maske takımı ve sosyal mesafe çok önemli. Nitekim bazı illerde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Peki maske takmak nerelerde zorunlu, hangi illerde maske takmamanın cezası var ve bu ceza ne kadar?

MASKE TAKMAK NERELERDE ZORUNLU?

Tüm illerde kapalı alanlarda, market ve pazar yerlerinde, toplu taşıma alanlarında make takmak zorunlu. Bunu yanında Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, Sakarya ve Uşak’ta sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMANIN CEZASI NE KADAR?

Maskesiz sokağa çıkanlar ve belirtilen önlemleri ihlal edenler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282.maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacağı açıklandı.

Hıfzısıhha Kanunu Madde 282: Bu Kanunda yazılı olan yasaklara aykırı hareket edenler veya zorunluluklara uymayanlara, fiilleri ayrıca suç oluşturmadığı takdirde, ikiyüzelli Türk Lirasından bin Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir.

