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  4. Maske takmama bahanesi şaşkına çevirdi: Penisimi küçültüyor!

Maske takmama bahanesi şaşkına çevirdi: Penisimi küçültüyor!

17.06.2021 08:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Krallık'ın Derbyshire bölgesinde bir kişi, The Co-operative Food adlı alışveriş mağazasında maske takma kuralına uymayı reddedince yetkililer polise haber vermek zorunda kaldı. İsmi açıklanmayan kişi, olay yerine gelen polislere "penisini küçülttüğü için maske takmayı" reddettiğini söyledi. Müşteri, mağazadaki diğer kişilere de benzer "uyarılarda" bulunarak maske takmamalarını söyledi.

Maske takmama bahanesi şaşkına çevirdi: Penisimi küçültüyor!

Dünya çapında birçok ülkede Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları başlarken, salgında yeni vaka artışlarının yaşanmaması için maske ve mesafe kuralları uygulanmaya devam ediliyor. Bununla birlikte bu tedbirlere sıra dışı nedenlerle uymayanlar kişiler de var.

Birleşik Krallık'ın Derbyshire bölgesinde bir kişi, The Co-operative Food adlı alışveriş mağazasına ''Penisimi küçültüyor'' iddiasında bulunarak maske takmayı reddetti.

Polisten yapılan açıklamada "İnanılmaz bir şekilde, bir müşteri mağazadaki kişilere cinsel organı küçülttüğünü düşündüğü için maske takmamalarını söyledi" dendi.

DELTA VARYANTI KONUSUNDA SIK SIK UYARILARDA BULUNULUYOR

Yetkililer, koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan ve şu anda Birleşik Krallık'ı da ciddi şekilde etkisi altına alan Delta varyantı konusunda uyarılarda bulunuyor. Buna rağmen polis sık sık maske takma kurallarına uymayan vatandaşlarla karşı karşıya geliyor.

Yine Derbyshire bölgesinde ismi açıklanmayan bir kişi, "zekasını düşürdüğü" gerekçesiyle maske takmayı reddettiğini söyledi. Polisin açıklamasında, bu iddiaya dair bir veri bulunmamasına rağmen "kişinin tartışmacı ve saldırgan tavrında ısrar ettiği ve huzuru bozduğu" belirtildi.


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