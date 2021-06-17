Maske takmama bahanesi şaşkına çevirdi: Penisimi küçültüyor!

Dünya çapında birçok ülkede Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları başlarken, salgında yeni vaka artışlarının yaşanmaması için maske ve mesafe kuralları uygulanmaya devam ediliyor. Bununla birlikte bu tedbirlere sıra dışı nedenlerle uymayanlar kişiler de var.

Birleşik Krallık'ın Derbyshire bölgesinde bir kişi, The Co-operative Food adlı alışveriş mağazasına ''Penisimi küçültüyor'' iddiasında bulunarak maske takmayı reddetti.

Polisten yapılan açıklamada "İnanılmaz bir şekilde, bir müşteri mağazadaki kişilere cinsel organı küçülttüğünü düşündüğü için maske takmamalarını söyledi" dendi.

DELTA VARYANTI KONUSUNDA SIK SIK UYARILARDA BULUNULUYOR

Yetkililer, koronavirüsün Hindistan'da ortaya çıkan ve şu anda Birleşik Krallık'ı da ciddi şekilde etkisi altına alan Delta varyantı konusunda uyarılarda bulunuyor. Buna rağmen polis sık sık maske takma kurallarına uymayan vatandaşlarla karşı karşıya geliyor.

Yine Derbyshire bölgesinde ismi açıklanmayan bir kişi, "zekasını düşürdüğü" gerekçesiyle maske takmayı reddettiğini söyledi. Polisin açıklamasında, bu iddiaya dair bir veri bulunmamasına rağmen "kişinin tartışmacı ve saldırgan tavrında ısrar ettiği ve huzuru bozduğu" belirtildi.



