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Maske takmama cezaları siliniyor mu? Koronavirüs döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek mi?

06.10.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs pandemisi döneminde uygulanan maske takmama cezası, uzun bir zaman sonra gündeme geldi. Normalleşme adımları ile birlikte aşama aşama şekilde kaldırılan maske takma zorunluluğu kapsamında, maske takmayanlara ceza uygulaması yapılmıştı. Yeni kanun teklifi ile birlikte ise cezaların silinip silinmeyeceği merak edildi. Peki maske takmama cezaları siliniyor mu? Koronavirüs döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek mi? İşte merak edilenler...

Maske takmama cezaları siliniyor mu? Koronavirüs döneminde maske takmayanlara verilen cezalar silinecek mi?

Koronavirüs pandemisi sürecinde uygulanan maske zorunluluğu, vakaların azalması ve aşılamanın ilerlemesi ile birlikte kaldırılmıştı. Maske takma şartının geçerli olduğu dönemde maske takmama cezaları çokça konuşulmuş ve gündeme gelmişti. Peki Maske takmama cezaları siliniyor mu?

MASKE TAKMAMA CEZALARI SİLİNİYOR MU?

Maske takmama cezaları hakkında yaşanan yeni gelişme gündemde yer aldı. AK Parti'nin 7 Ekim günü TBMM'ye sunacağı torba yasada maske takmama cezalarına ilişkin teklif de yer aldı. Öğrenilen bilgilere göre 90 maddelik torba kanun teklifinde, pandemi döneminde maske takmayanlara uygulanan cezalar silinmiş olacak.

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KYK BORCU VE İCRA BORÇLARI DA YER ALACAK

Ayrıca teklifte KYK faizlerinin silinmesi ve 2 bin TL'ye kadar olan icra borçların silinmesi de yer almış olacak.

PANDEMİDE MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADARDI?

Koronavirüs pandemisi sebebiyle Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre maske zorunluluğuna uymayanlara para cezası verilmekteydi. 900 TL olan bu para cezası eğer iki hafta içerisinde ödenirse bu miktar 675 TL'ye düşmekteydi.

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