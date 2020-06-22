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Maske takmama cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2020 02:31 | Son Güncelleme

Koronavirüs ile mücadele kapsamında pek çok ilde maske takma zorunluluğu getirildi. Yasağın gelmesi ile birlikte maske takma zorunluluğu olan iller ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu.

Maske takmama cezası ne kadar? Maske takma zorunluluğu olan iller hangileri?

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği genelge ile maske takma yasağı olan iller için talimat verdi. Peki, maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan illerde maske takmama cezası ne kadar? İşte tüm merak edilenler...

İSTANBUL ANKARA VE BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.Öte yandan Ankara ve Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamalarda da açık alanlarda maske takma zorunluğu getirildiği duyuruldu.

MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis'te maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı.

MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLACAK?

İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.

Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.

900 LİRA PARA CEZASI

Yarın itibarıyla maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.

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