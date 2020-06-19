İstanbul'da maske takmamanın cezası değişti mi? Ne kadar oldu (19 Haziran 2020)

**Maske takmamanın cezası ne değişti mi? Yeni maske takmama cezası ne kadar oldu!



Maske takmak birçok ilde zorunlu hale getirildi. Maske takmanın corona virüsü salgınını hafifletmek konusunda büyük katkısı bulunuyor. Peki maske takmanın zorunlu olduğu illerde maskesiz çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmak hangi alanlarda mecbur? Maske takmamanın cezası ne değişti mi? İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan son dakika maske takmama cezası değişikliği geldi. Peki yeni maske takmama cezası kadar oldu! İstanbul'da maske takmama cezası değişti mi?İşte son dakika maske takma cezası ücret bilgisi!

İstanbul Hıfzısıhha Kurulu son dakika maske takma cezası değişikliği!



İstanbul Hıfzısıhha Kurulu son dakika değişikliği yaptı. Açık alanda maske takmayanların ceza bedelini değiştirdi ve 900 TL olarak belirledi!

İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan son dakika maske takmama ceza bedeli kararı!

"Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski

olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının yayılmasının önlenmesi ve normalleşme sürecinin

başarıyla sürdürülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;

İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.06.2020 tarih 59 No.lu kararının birinci maddesi“kamu kurumları

ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu

kararlarına ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak

şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması” hükmüne istinaden, İlimiz genelinde

uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için, maske kullanımı zorunluluğuna

aykırı hareket edenlere, idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesini tavsiye kararı alınmıştır." denildi.