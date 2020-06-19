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İstanbul'da maske takmamanın cezası değişti mi? Ne kadar oldu (19 Haziran 2020)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2020 09:55 | Son Güncelleme

Maske takmak birçok ilde zorunlu hale getirildi. Maske takmanın corona virüsü salgınını hafifletmek konusunda büyük katkısı bulunuyor. İstanbul'da maske takmama cezası değişti mi? Peki maske takmanın zorunlu olduğu illerde maskesiz çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmak hangi alanlarda mecbur? Maske takmamanın cezası ne değişti mi? Ne kadar oldu! İşte son dakika maske takma cezası ücret bilgisi! İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan bugün son dakika maske takmama cezası bedel değişikli haberi geldi.

İstanbul'da maske takmamanın cezası değişti mi? Ne kadar oldu (19 Haziran 2020)

**Maske takmamanın cezası ne değişti mi? Yeni maske takmama cezası ne kadar oldu!


Maske takmak birçok ilde zorunlu hale getirildi. Maske takmanın corona virüsü salgınını hafifletmek konusunda büyük katkısı bulunuyor. Peki maske takmanın zorunlu olduğu illerde maskesiz çıkmanın cezası ne kadar? Maske takmak hangi alanlarda mecbur? Maske takmamanın cezası ne değişti mi? İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan son dakika maske takmama cezası değişikliği geldi. Peki yeni maske takmama cezası kadar oldu! İstanbul'da maske takmama cezası değişti mi?İşte son dakika maske takma cezası ücret bilgisi!

İstanbul Hıfzısıhha Kurulu son dakika maske takma cezası değişikliği!

İstanbul Hıfzısıhha Kurulu son dakika değişikliği yaptı. Açık alanda maske takmayanların ceza bedelini değiştirdi ve 900 TL olarak belirledi!

İstanbul Hıfzısıhha Kurulu'ndan son dakika maske takmama ceza bedeli kararı!

"Cemalettin ÖZDEMİR başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski
olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının yayılmasının önlenmesi ve normalleşme sürecinin
başarıyla sürdürülmesine yönelik Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;
İl Hıfzıssıhha Meclisinin 17.06.2020 tarih 59 No.lu kararının birinci maddesi“kamu kurumları
ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu
kararlarına ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak
şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması” hükmüne istinaden, İlimiz genelinde
uygulama birliğinin sağlanması ve tereddütlerin giderilmesi için, maske kullanımı zorunluluğuna
aykırı hareket edenlere, idari para cezasının 900 TL olarak takdir edilmesini tavsiye kararı alınmıştır." denildi.

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan Koronavirüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;

  1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,

  2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması,

Kararları alınmıştır.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, maske zorunluluğu kararına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

  • İstanbulluların dikkatine!!! İl Hıfzıssıhha Meclisince İstanbul'da bütün açık alanlarda ağız ve burnu kapatacak şekilde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesi ve aykırı durumlarda cezai işlem uygulanması kararı alınmıştır.


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