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Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?

21.12.2020 09:27 | Son Güncelleme:
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Maske takmamıza rağmen koronavirüs neden yayılıyor?

Bilim insanları, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) taşıyan havadaki damlacıkların maskelerin onları durduramayacak kadar küçük olduğunu belirtti.

Maskeler gerçekten Kovid-19 durduruyorsa salgın neden bu denli hızla yayılmaya devam ediyor? Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bayram sofralarına bile maskeleri takarak oturun, diyor. İngiltere’de yapılan araştırma, her 4 kişiden üçünün maskeyle dolaştığını ortaya koydu, ama virüs hayretlere düşüren hızla yayılmaya devam ediyor. Uzmanlar, maskelerin gerçekten Kovid-19’u durdurmaya yardımcı olup olmadığını anlamaya çalışıyor.

Daily Mail’in aktardığına göre, İngiltere’de geçtiğimiz hafta ülkenin neredeyse tüm bölgelerinde Kovid-19 vaka sayısında artış yaşandı. Bazı bölgelerde vaka sayısı, geçen nisan ayına göre 2 kat arttı.

İspanya ve İtalya gibi, maske zorunluğu uygulanan ülkeler de yıkıcı Kovid-19 dalgasından kaçamadı.

Edinburgh Üniversitesi’nden virolog Paul Digard, virüsün temel kaynağının öksürük veya hapşırık sonucu oluşan ve havada uçuşan damlacıklar olduğu belirterek, “Kovid-19 parçacıkları, maskelerin onları durduramayacak kadar küçük” ifadesini kullandı.

Ama çoğu durumda virüsün büyük damlacıklar içinde yayıldığına dikkat çeken bilim insanı, bu damlacıkların durdurulmasında maskelerin etkili olduğunu kaydetti.

Ancak damlacıklar koronavirüsün tek yayılma yolu değil. DSÖ’nün temmuz ayında yayınladığı rapora göre, Kovid-19 duman veya toz gibi hava hareket eden çok daha küçük ve hafif parçacıklar sayesinde de yayılabiliyor. Bu parçacıklar, hastanın bulunduğu mekanlarda uzun süre kalabiliyor.

Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu’ndan Profesör Jimmy Whitworth, insanların maskeleri doğru takıp takmadığı bilinmediği için bu koruma aracının etkinliğini değerlendirmenin zor olduğunu söyledi.

Her şeye rağmen maskelerin, doğru takılması şartıyla etkili olduğundan emin olan Whitworth, “Gerçek şu ki, maskelerin ne kadar etkili olduğunu kesin olarak bilmiyoruz. Ama sağduyu bize bunu yapmamız gerektiğini söylüyor” diye konuştu.

İtalya’daki araştırma, maske takmanın bizi, Kovid-19’a karşı en etkili mücadele yöntemi olan sosyal mesafeyi korumaya teşvik ettiğini gösteriyor.

DSÖ, sosyal mesafeyi korumanın mümkün olmadığı durumlarda maske takmamızı öneriyor. Araştırmalar, bu kurala uyulmamasının salgının daha büyük hızla yayılmasına yol açabileceğini gösteriyor.

Haberde, sonuç olarak maske çok büyük fayda sağlamasa bile hiç risk taşımadığı vurgulanıyor.

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